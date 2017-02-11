ترامب يعد بمواصلة المعركة القضائية لحظر الهجرة والسفر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

رفض القضاء الأميركي أمس، طعن الإدارة الأميركية في قرار القاضي الفيدرالي حول مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، فيما وعد الرئيس بمواصلة المعركة القضائية، دفاعاً عن قراره الذي كان من أبرز وعود حملته الانتخابية.

وأبدى ترامب أمس «ثقته» بأنه سينجح في نهاية المطاف في معركته القضائية رغم قرار محكمة الاستئناف بوقف المرسوم. وتعهد أيضا اتخاذ اجراءات جديدة وقال في مؤتمر صحفي في البيت الابيض «سنقوم سريعاً جداً بأمر ما على صلة بتحسين أمن بلادنا، سترون الأسبوع المقبل».

وأضاف «علاوة على ذلك، سنواصل العملية القضائية ولا يساورني أدنى شك في أننا سنكسب في هذا الملف تحديدا» في إشارة إلى المعركة مع المحاكم بشان مرسومه المناهض للهجرة.وكتبت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو في قرارها الصادر أمس بإجماع القضاة الثلاثة أن طعن الإدارة الأميركية في قرار القاضي الفدرالي بتعليق مفاعيل المرسوم الرئاسي الذي حظر مؤقتا الهجرة والسفر من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة «مرفوض»، وخلص القضاة إلى أن الإدارة لم تثبت أن الإبقاء على تعليق المرسوم سيلحق ضررا خطيرا بأمن الولايات المتحدة.وشدد القضاة وليام كانبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند على أن الإدارة «لم تقدم إثباتاً على أن أجنبياً من إحدى الدول المعنية نفذ اعتداء في الولايات المتحدة» في الماضي. وعلق قاض في سياتل بولاية واشنطن مؤقتا الجمعة الماضي المرسوم الرئاسي إلى حين النظر في شكوى قدمها وزير العدل في هذه الولاية.

وكتب ترامب على تويتر بعد صدور القرار «أراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!». لاحقا، وصف في حديثه إلى صحفيين، قرار المحكمة بأنه «سياسي»، مؤكدا حسبما نقلت شبكة «إن بي سي» «هذا مجرد قرار صدر للتو، لكننا سنكسب القضية».