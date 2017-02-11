عون: مقترحاتي بشأن قانون الانتخاب لا تخرج عن «الطائف»

بيروت (د ب أ)

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، إن ما يطرحه بشأن قانون الانتخابات النيابية لا يخرج عن اتفاق الطائف.

وأعلن الرئيس عون أن «ما يطرحه في شأن قانون الانتخاب لا يخرج عن اتفاق الطائف، لأن وثيقة الوفاق الوطني تنص على اعتماد قانون انتخابي يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني وفاعلية هذا التمثيل». وأكد أن ما يعمل له في ما يخص قانون الانتخابات النيابية، هو تمثيل الأقليات، سواء أكانت هذه الأقليات طائفة أم أقلية داخل الطائفة، لأنه بذلك تتحقق العدالة.