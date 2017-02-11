مصر: تفكيك «تشكيلات» داعمة للإرهاب وضبط ملايين الدولارات

القاهرة (وكالات)

كشف مدير المخابرات الحربية المصرية، اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، أمس، عن تفكيك شبكات تقدم الدعم للجماعات الإرهابية، وضبط ما يعادل 6 ملايين و500 ألف دولار أميركي.

وقال الشحات، إن الجيش المصري اعتقل في إطار عملية «حق الشهيد» التي تستهدف الإرهاب، «تشكيلات» تقوم بتوفير الدعم المادي واللوجستي للمتشددين.

وأضاف أن عناصر هذه «التشكيلات» تتعامل مع شركات صرافة وسياحة، مشيرا إلى ضبط 115 مليون جنيه مصري (6.440 مليون دولار أميركي) بحوزتهم.

وأشار الشحات إلى أن «هناك ارتباطا وثيقا بين الإخوان وأنصار بيت المقدس، وقد تم إجهاض مخطط لهما لإقامة إمارة متطرفة بمدينة الشيخ زويد في يوليو 2015».

وتحدث مدير المخابرات الحربية عن حصيلة العمليات العسكرية في شمال سيناء بالفترة الأخيرة، وقال إن «نحو 500 مسلح من جماعة أنصار بيت المقدس» قتلوا شمالي سيناء، ضمن حملة «حق الشهيد» التي بدأت في سبتمبر 2015.

وأشار إلى أن الجيش المصري تمكن من تدمير 130 سيارة واستهدف 250 موقعا للتنظيم المتشدد، بالإضافة إلى تدمير مخازن أسلحة وذخائر ومقرات إدارية للتنظيم.

وكشف الشحات عن ضبط 1025 طنا من المواد المتفجرة التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، إضافة إلى ضبط إحدى الشبكات التي تعمل على تصنيع الدوائر الكهربائية.