خادم الحرمين وتيلرسون يبحثان تنمية العلاقات الاستراتيجية

الكويت (أ ف ب)

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، حيث عبر الوزير تيلرسون عن تقديره لقيادة ودور المملكة في جلب الاستقرار للمنطقة وأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق السلام في العالم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن وزير الخارجية الأميركي أكد أهمية العمل مع المملكة، ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل معاً ضد الإرهاب، وتقوية العلاقات الاقتصادية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق الجهود تجاهها، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من ناحية أخرى، دعا أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي إلى دعم الجهود المشتركة لمكافحة «الإرهاب والتطرف».

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن أمير الكويت تلقى اتصالاً هاتفياً من ترامب جرى خلاله «بحث العلاقات التاريخية والمتميزة والتطلع الدائم والمشترك لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية».

واستعرض أمير الكويت والرئيس الأميركي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا،«أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف».

وذكرت الوكالة أن ترامب أكد «الالتزام بأمن الكويت واستقرارها»، كما أشارت إلى أن أمير الكويت دعا الرئيس الأميركي إلى زيارة الكويت، وتلقى بدوره دعوة مماثلة لزيارة الولايات المتحدة.