«درع الفرات» تقتل 23 «داعشياً» وتدك 165 هدفاً

عواصم (وكالات)

أعلنت رئاسة الأركان التركية أمس، مقتل 23 عنصراً من «داعش» بقصف مدفعي وضربات جوية دكت 165 هدفاً تابعاً للتنظيم الإرهابي في مدينة الباب في إطار عملية «درع الفرات» بمشاركة فصائل من الجيش السوري الحر بريف حلب الشمالي. وأوضح بيان للجيش التركي أن من بين الأهداف التي تم قصفها براً وجواً مباني يختبئ فيها عناصر «داعش» ومقرات قيادية ومواقع دفاعية تابعة له.

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس، إن الضربات الجوية الروسية التي أسفرت عن مقتل 3 جنود أتراك في سوريا بطريق الخطأ، استندت إلى إحداثيات قدمها الجيش التركي لروسيا. وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف «للأسف استرشد جيشنا في شن ضربات على الإرهابيين بإحداثيات قدمها له شركاؤه الأتراك وما كان ينبغي أن يكون الجنود الأتراك موجودين في هذه الإحداثيات ولهذا وقعت هذه الضربات غير المقصودة.. كان غياباً للتنسيق في تقديم الإحداثيات. هكذا سأصيغ الأمر».

من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، أمس عزم موسكو وأنقرة على اتخاذ ما يلزم وتكثيف التنسيق لتفادي تكرار الفاجعة الأخيرة في سوريا.

وذكر يلديريم أن رئيسي البلدين تحادثا هاتفياً أمس الأول، وأن الكرملين أعرب عن أسفه لما حدث، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين للحيلولة دون وقوع حوادث مشابهة. كما قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي للصحفيين في مدينة أفيون «من ناحيتنا القضية قيد التحقيق. المعلومات الأولية تشير إلى أنه كان حادثاً عرضياً.. حادثاً غير مرغوب فيه نتيجة معلومات غير صحيحة.. الإحداثيات».