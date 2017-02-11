«الائتلاف»: توافق على «الخطوط العريضة» لوفد جنيف

عواصم (وكالات)

انطلقت في الرياض، اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات السورية أمس، لبحث المشاركة في جولة جنيف المرتقبة في 20 فبراير الحالي، بينما كشف الائتلاف الوطني المعارض عن اتفاق بين الهيئة العليا وفصائل المعارضة المسلحة على تشكيل الوفد المفاوض للمفاوضات التي تجري برعاية الأمم المتحدة.

ووسط أنباء عن مطالبة بعض الفصائل العسكرية بتوسيع حصتها التمثيلية في الوفد، أكد رئيس وفد الفصائل بمحادثات أستانا، القيادي محمد علوش، أن الاجتماع الموسع بالرياض سيضم وفد الأستانا، والهيئة العليا للمفاوضات، وسيتداول نتائج مؤتمر العاصمة الكازاخية، ووضع أولويات للمرحلة القادمة في العمل، وكذلك لبحث دعوة مفاوضات مؤتمر جنيف، والوفد المشارك فيها.

وأكد مسؤول في الائتلاف المعارض، أن هناك توافقاً بين الائتلاف وهيئة المفاوضات والفصائل العسكرية على تشكيل وفد مفاوض إلى جنيف قادر على تحقيق مطالب الشعب السوري.

من جانبه، قال هشام مروة، عضو الائتلاف الوطني، «إنه من المبكر جداً الحديث عن نتائج اجتماعات الرياض التي انطلقت أمس، وستستمر حتى اليوم، ولكن هناك تأكيدات على وجود توافق على الخطوط العريضة لتكوين وفد يشمل جميع المكونات السياسية والثورية.