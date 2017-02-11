الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يجدون صعوبة في تأمين الغذاء

روما (أ ف ب)

وجهت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة نداء أمس، من أجل تقديم مساعدة عاجلة لتجنب حصول كارثة في اليمن، حيث يواجه ثلثا الشعب صعوبات في تأمين الغذاء، بسبب الحرب. وحذرت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» وبرنامج الأغذية العالمي اللذان يتخذان من روما مقراً لهما، ومنظمة اليونيسف، أن 17.1 مليون يمني من أصل 27.4 مليون، يجدون صعوبة في تأمين الغذاء.

ومن أصل هذا العدد، يحتاج 7.3 مليون إلى مساعدة غذائية عاجلة، بزيادة ثلاثة ملايين عن صيف 2016، كما أعلنت الوكالات الثلاث في بيان مشترك. ولفتت الوكالات إلى أن نسبة سوء التغذية بلغت «مستوى حرجاً» إذ باتت تطاول أكثر من 15% من السكان في 4 محافظات هي أبين وحضرموت وتعز والحديدة. وقال مندوب «الفاو» في اليمن صلاح الحاج حسن إن «سرعة تدهور الوضع والزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أمران مقلقان جدا».

ونبه مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن ستيفن أندرسون، إلى أن 7 ملايين شخص قد «لا يتمكنون من الصمود في هذا الوضع إذا ما استمر». وتحدث مندوب اليونيسيف في اليمن، ميريتكسل ريلانو عن «أعلى نسب سوء تغذية لدى الأطفال سجلت حتى الآن، وحتى إذا ما تمكنوا من البقاء على قيد الحياة، ثمة مخاطر قوية بأن هؤلاء الأطفال لن يتمكنوا من النمو بصورة تامة، ما يشكل خطراً كبيراً على جيل بكامله».