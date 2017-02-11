تبادل أسرى بين المقاومة والحوثيين

صنعاء (الاتحاد)

تم أمس، الإفراج عن 16 أسيراً في صفقة تبادل أسرى بين ميليشيات الحوثي والمقاومة الشعبية في محافظتي إب وتعز وسط اليمن. وقال مصدر مسؤول في المقاومة الشعبية بمحافظة إب لـ «الاتحاد»، إن المقاومة أفرجت عن 8 حوثيين مقابل تحرير 8 من عناصرها معتقلين لدى الميليشيا الانقلابية منذ أكثر من عام. وأضاف، «تمت الصفقة بعد 3 أشهر من التفاوض، وبموجبها أفرج الحوثيون عن 8 من رجال المقاومة المختطفين، 5 من أبناء تعز، و3 من أبناء محافظة إب بينهم القيادي أمين الشفق الذي اعتقل قبل 487 يوماً على خلفية مشاركته في مسيرة «الماء» التي منعها الانقلابيون عشية انطلاقها من إب إلى تعز.

وذكر المصدر أن المقاومة أطلقت سراح 8 عناصر من الميليشيات. وتأتي هذه الصفقة، بعد 11 يوماً على إطلاق سراح 112 أسيراً في عملية تبادل بين الجيش اليمني والحوثيين.