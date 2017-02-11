مدير أمن عدن يشيد بدعم الإمارات في مكافحة الإرهاب

عدن (الاتحاد)

أشاد مدير أمن عدن اللواء شلال شائع بالدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة للأجهزة الأمنية في عدن، والتي أسهمت في إنعاش هذا القطاع والقيام بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

وقال اللواء شائع خلال ترؤسه اجتماعاً للقيادات الأمنية ومديري مراكز الشرطة والمناطق الأمنية في عدن، إن الإمارات تسهم بشكل فاعل ضمن جهودها في قوات التحالف العربي لتحقيق الأمن واستتباب الأوضاع عقب التحرر من سيطرة الميليشيات الانقلابية، مضيفا أن مساعدات سخية قدمتها الإمارات لمختلف الأجهزة الأمنية للنهوض واستئناف العمل من جديد وتقديم خدمات أمنية جليلة للمواطن وحفظ أمنه واستقراره.

وأكد مدير الأمن على أهمية تعزيز العمل المؤسساتي من خلال الاستمرار في تفعيل نشاط عمل مراكز الشرطة بالمحافظة لما فيه مصلحة المواطنين وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومواجهة قوى الشر والإرهاب.

وأكد أن أمن عدن لا مكان فيه لمن لا يحترم ويقدر المواطن ويجعل مصلحته وكرامته أولوية، قائلا «نحن لم نناضل ونتحمل هذه المسؤولية إلا من أجل الناس البسطاء كي يعيشوا بكرامة وحرية لينعموا بالأمن والاستقرار». ودعا إلى خلق علاقة وطيدة بين الشرطة والمواطنين، لما لذلك من إيجابيات في التصدي للمخلين بالأمن والاستقرار من العناصر الإرهابية والخارجين عن النظام والقانون.