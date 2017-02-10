بالفيديو والصور .. الزمالك «سوبــر القرن»

أبوظبي (الاتحاد)

توج الزمالك بطلاً لكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الأهلي بالفوز بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة التي جرت أمس في النسخة الـ 14 لـ «كلاسيكو العرب» الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، تحت ضيافة العاصمة أبوظبي، ووسط حضور جماهيري وصل إلى نحو 40 ألف متفرجاً.

وجرت مراسم تتويج أبناء «ميت عقبة» بلقب السوبر بحضور معالي سلطان الجابر وزير الدولة، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، والمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك رئيس البعثة، وعايض مبخوت المدير التنفيذي للجزيرة، رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري.