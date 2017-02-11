محمد بن راشد: استراتيجيتنا للمستقبل تقوم على ابتكار الحلول

دبي (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس متحف المستقبل أحد أهم الفعاليات الرئيسة المصاحبة للقمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة التي تستمر حتى 14 فبراير الجاري بمدينة جميرا في دبي.

ويركز«متحف المستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل والقمة العالمية للحكومات على تأثير التغيير المناخي على المجتمعات الإنسانية، وعلى استشراف الحلول المستقبلية لمواجهة التحديات، وكيفية التأقلم مع تغيرات المناخ.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أن استراتيجية دولة الإمارات لصناعة المستقبل تقوم على إلهام أفراد المجتمع لابتكار حلول المستقبل.

وضمن ذلك، سيقدم متحف المستقبل، وعبر منصة القمة العالمية للحكومات رؤية جديدة تنقل الزوار للمستقبل، لمعرفة الرؤى المثلى للتغلب على تحدياته وتحويلها إلى فرص تبني بها حكومات العالم مستقبلاً أفضل لأجيالها القادمة.