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افتتح متحف المستقبل المصاحب للقمة العالمية

محمد بن راشد: استراتيجيتنا للمستقبل تقوم على ابتكار الحلول
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تاريخ النشر: السبت 11 فبراير 2017

دبي (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس متحف المستقبل أحد أهم الفعاليات الرئيسة المصاحبة للقمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة التي تستمر حتى 14 فبراير الجاري بمدينة جميرا في دبي.

ويركز«متحف المستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل والقمة العالمية للحكومات على تأثير التغيير المناخي على المجتمعات الإنسانية، وعلى استشراف الحلول المستقبلية لمواجهة التحديات، وكيفية التأقلم مع تغيرات المناخ.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أن استراتيجية دولة الإمارات لصناعة المستقبل تقوم على إلهام أفراد المجتمع لابتكار حلول المستقبل.

وضمن ذلك، سيقدم متحف المستقبل، وعبر منصة القمة العالمية للحكومات رؤية جديدة تنقل الزوار للمستقبل، لمعرفة الرؤى المثلى للتغلب على تحدياته وتحويلها إلى فرص تبني بها حكومات العالم مستقبلاً أفضل لأجيالها القادمة.

وقال سموه: «قضايا التغيرات المناخية والأمن الغذائي تستدعي منا جميعاً العمل على ابتكار حلول تؤدي إلى إحداث التغيير الإيجابي المنشود، وتعود بالنفع على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فهذه القضية التي تحتل سلم أولويات القادة وصناع القرار والخبراء في العالم ستعزز قدرتنا على الوصول لمفاهيم جديدة تؤدي لإيجاد حلول إبداعية نتمكن من خلالها توفير المياه والغذاء، وبناء مدن مستدامة توفر الرفاه وتواكب متطلبات المستقبل». ... المزيد
     
 

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