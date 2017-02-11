«الفـرسـان» «الإشارة الخضراء» إلى المركز الثالث

منير رحومة (دبي)

تخطى الأهلي «الإشارة الخضراء» في «ديربي ديرة»، بالفوز على الشباب 4 - 1، خلال المواجهة التي أقيمت مساء أمس، حيث سجل أحمد خليل ثنائية في الدقيقتين 20 و88، وماكيت ديوب ثنائية أخرى في الدقيقتين 65 و70، بينما سجل لوفانور الهدف الوحيد لـ «الجوارح» في الدقيقة 58، وجاءت المباراة مثيرة ومشوقة، حسمها أصحاب الأرض بالهجوم الفعال والقوي، واستغلوا أخطاء دفاعات «الأخضر» التي كبدت الفريق خسارة قاسية، ورفع الأهلي رصيده إلى 38 نقطة صعد بها إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز السادس.

جاءت انطلاقة المباراة لمصلحة أصحاب الأرض الذين حاولوا استغلال نقص صفوف المنافس، بغياب نحو 5 لاعبين أساسيين عن التشكيلة للضغط مبكراً، والوصول إلى مرمى سالم عبد الله، رغبة في تحقيق أسبقية معنوية تريح الفريق، في بقية مشوار «الديربي»، وفي المقابل حاول لاعبو «الجوارح» اللعب بندية، خاصة في منطقة الوسط، والقيام بمبادرة هجومية لمفاجأة الأهلي، عن طريق انطلاقات لوفانور الخطيرة، وقاد لوفانور هجمة في الدقيقة 8، مرر على أثرها كرة ثمينة إلى نانا بوكو، ولكنها مرت بجانب المرمى، وركز «الفرسان» عملياته الهجومية على الأطراف والكرات الطويلة، باتجاه احمد خليل وماكيتي ديوب، وأثمرت ركلة جزاء، بعد عرقلة حسن إبراهيم في منطقة الجزاء، لينفذها أحمد خليل بنجاح في الدقيقة 20، مفتتحاً التسجيل لأصحاب الأرض.

وحاول الشباب التماسك والحفاظ على تنظيمه داخل الملعب، في محاولة للعودة في المباراة، إلا أن ضعف الأداء الهجومي لم يساعد «الجوارح» على الاستفادة من الفرص التي أتيحت له.

وعلى الجانب الأهلاوي، لم يبرز لاعبو الوسط بالشكل المطلوب، ولم يساعدوا المهاجمين في الإمداد بالكرات الدقيقة، وكانت أغلب فرص «الفرسان» من أخطاء دفاع الشباب، والتي كادت أن تأتي بالهدف الثاني في الدقيقة 45، عندما أخطأ الحارس، في إبعاد الكرة، لتسقط أمام حبيب الفردان، الذي سدد في العارضة، لتنتهي الفترة الأولى بهدف نظيف للأهلي.

في الشوط الثاني، ارتفع مستوى التشويق والإثارة، بعد البداية القوية لفريق الشباب ونجاحه في التعديل مبكراً، بعد حصوله على ركلة جزاء، على أثر عرقلة جاسم سالم، وتعديل الكفة في الدقيقة 58 عن طريق لوفانور.

وزادت الندية داخل الملعب، في الارتقاء بالمستوى الفني، خاصة أن الهجمات أصبحت واحدة بواحدة، إلا أن هجوم «الفرسان» كان الأقوى ونجح في استثمار الفرص، حيث استغل ديوب خطأ في الرقابة، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65، وبعد خمس دقائق استفاد من خطأ فادح للمدافع حسن إبراهيم ليسجل الهدف الثالث، ويصعب المهمة أمام «الجوارح» في العودة إلى المباراة، مقابل إكمال الأهلي للمباراة في ظروف مريحة، وتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 88، عن طريق أحمد خليل لينتهي «الديربي» بفوز ثمين لأصحاب الأرض على حساب الجار.