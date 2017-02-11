«البرليناله» يعرض «العشاء» لريتشارد جير

برلين(د ب أ)

عقب الافتتاح الاحتفالي مساء أمس الأول الخميس، عرض مهرجان برلين السينمائي الدولي «برليناله» أمس الجمعة، أفلاماً لنجوم، مثل الأميركي ريتشارد جير، والأميركية لورا ليني، والألماني موريتس بلايبتروي.

ويشارك جير وليني في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم «العشاء» للمخرج أورين موفرمان، والذي يدور حول سر عائلي يهدد العلاقة بين اثنين من الأزواج.

وبجانب «العشاء» يُعرض الفيلم المجري «جسد وروح واحدة» للمخرجة المجرية إلديكو إنيدي، والذي ينافس أيضاً على جوائز المهرجان في المسابقة الرئيسة.

وخارج المنافسة، يعرض المهرجان اليوم فيلم «تي2 ترينسبوتينج» للمخرج البريطاني داني بويل، وهو الجزء الثاني من فيلم «ترينسبوتينج» الذي حاز شهرة كبيرة في تسعينيات القرن الماضي. وفي العرض الخاص للمهرجان، يعُرض فيلم «ذات مرة في ألمانيا...» الذي يقوم ببطولته الممثل الألماني موريتس بلايبتروي. ويدور الفيلم للمخرج البلجيكي سام جاربارسكي حول أوضاع شخص يعيش في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية عام 1946.