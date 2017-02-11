«آبي» يشتري ود ترامب!

تاكاشيناكاجاوا وهيروشي تاجيما**

أعرب رئيس وزراء اليابان «شينزو آبي» بوضوح عن نيته إظهار احترامه للإدارة الأميركية الجديدة قبل لقائه مع الرئيس دونالد ترامب في واشنطن. ومن خلال تجنبه الخوض في إبداء الرأي الناقد لسياسات ونقاشات ترامب، وإبداء تفهمه لها إلى حد ما، من الواضح أن «آبي» يعتزم بناء علاقة شخصية قائمة على الثقة مع الرئيس الأميركي الجديد، وتحقيق مكاسب في العديد من المجالات مثل الأمن والسياسات التجارية.

يذكر أن «آبي» يتبنى موقف «لننتظر ونرى» تجاه سياسات ترامب التي أثارت انتقادات دولية، مثل الأمر التنفيذي الذي وقعه بتقييد دخول القادمين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال اجتماع لجنة الموازنة بمجلس النواب يوم الخميس، قال «آبي»: «إن المواقف تجاه اللاجئين والمهاجرين تتفاوت بين الدول، واليابان لديها موقفها الخاص بها».

ومقارنة بالدول الأوروبية، وافقت اليابان على قبول عدد صغير جداً من المهاجرين واللاجئين. وحتى مع أخذ مثل هذه الظروف الخاصة في الاعتبار، فإن موقف «آبي» التصالحي تجاه ترامب يبرز مقارنة بمواقف زعماء آخرين مثل المستشارة ميركل، التي انتقدت سياسة ترامب ووصفتها بأنها غير مبررة.

ومن ناحية أخرى، يبدي رئيس وزراء اليابان تفهماً لترامب بشأن السياسة التجارية. وفيما يتعلق منها تحديداً بمحادثات التجارة الثنائية بين اليابان والولايات المتحدة، كانت هناك في البداية معارضة قوية داخل الحكومة اليابانية، ويرجع ذلك في جزء منه للعبها دوراً بارزاً في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة متعددة الأطراف والشراكة عبر المحيط الهادئ.

ولكن على رغم ذلك، فقد أعرب «آبي» عن تغير في المواقف، قائلاً: «إذا سئلت عما إذا كنا سنستبعد تماماً خيار محادثات التجارة الثنائية، فإن هذا ليس مطروحاً». وخلال لقاء «آبي» وترامب في شهر نوفمبر الماضي قبل أن يتولى ترامب منصبه، قدم له رئيس الوزراء الياباني هدية عبارة عن مضرب للجولف من صنع شركة يابانية. ولهذا، فإنه يُنظر إلى دعوة ترامب لـ«آبي» لممارسة لعبة الجولف معه، أثناء زيارته له في فلوريدا، على أنها رد على هديته.