سلطان بن زايد يتوج أبطال سباق الإبل التراثي الأصيل

سويحان (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، ظهر أمس في ميدان سباقات الهجن بمدينة سويحان منافسات اليوم الأول لسباق الإبل التراثي الأصيل، وذلك في إطار فعاليات «مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017» في نسخته الحادية عشرة التي ينظمها نادي تراث الإمارات، ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، وتوج سموه الفائزين، ويختتم المهرجان اليوم.

حضر الفعاليات والتتويج، الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والدكتور غيث بن هامل القبيسي عضو المجلس الاستشاري بأبوظبي، وعدد من السفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وجمهور إماراتي خليجي كبير.

اشتمل برنامج منافسات اليوم الأول على ثمانية أشواط لسباق الإبل التراثي، شارك فيها عدد كبير من محبي هذه الرياضة من أبناء الدولة من أعمار 16 إلى 30 عاما، وبدأت باللون الأحمر، ولمسافة 3000 متر، للفتيان، حيث توّج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الثمانية، وفاز بلقب شوط اللون الأحمر عبدالله أحمد بن عبدالله بالطير العامري، ونال المركز الأول في الشوط الثاني باللون الأخضر، منصور بن عبيد مبارك الحارثي، وحصد ناموس الشوط الثالث باللون الأبيض، سهيل بن محمد سهيل بن راشد الحميري، وخطف الشوط الرابع باللون الأسود، راشد علي راشد بن سرود المنصوري، فيما نال المركز الأول في الشوط الخامس باللون العنابي سيف حمد لاحج الهاجري، فاز بالمركز الأول في الشوط السادس باللون الكحلي، حمد محمد خلفان بن راشد المزروعي، أحد فرسان صحراء سويحان، وحقق المركز الأول في الشوط السابع باللون الأزرق عبدالله خليفة علي الرزي الشامسي (عجمان)، وحصد المركز الأول في الشوط الثامن باللون البني، حرّان راشد سيف سالم الشاوي الغفلي (أم القيوين).وهنأ سمو راعي المهرجان الفائزين، مشيداً بجهودهم وحماسهم في إنجاح السباق وحرصهم على المحافظة على مفردات وتقاليد سباقات الهجن، ما كان له أثر بالغ على جمال الاحتفالية، والتقط الفائزون الصور التذكارية مع سموه، معربين عن شكرهم وتقديرهم لدعمه اللافت للمهرجان بوجه عام، وسباق الإبل التراثي.وكرم سموه، ممثلي المؤسسات والجهات الراعية للحدث، والشركاء الاستراتيجيين، والرعاة الماسيين والذهبيين والفرعيين، وكرم أيضاً الداعمين لجهودهم المميزة في إنجاح الحدث.ورصدت اللجنة العليا المنظمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط جوائز عينية ومالية قيمة، ونال الفائز بالمركز الأول في كل شوط سيارة فاخرة، والثاني 22 ألف درهم، والثالث 20 ألف درهم، والرابع 18 ألف درهم، والخامس 17 ألف درهم، والسادس 16 ألف درهم، والسابع 15 ألف درهم، والثامن 13 ألف درهم والتاسع 11 ألف درهم، والعاشر 10 آلاف درهم.

وذكرت اللجنة العليا المنظمة، أن السباق يمثل بفعالياته المتنوعة تظاهرة إنسانية شعبية، وملتقى لفرح أهل سويحان وعشاق رياضة الهجن من كافة أنحاء الدولة ومنطقة الخليج، كما أنه تقليد سنوي نعتز به جميعاً، وينسجم تماماً مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بضرورة تطوير رياضة الهجن والمحافظة عليها وإحيائها، ودعمها من أجل المحافظة على الهوية الوطنية والموروث الشعبي وإحياء مظاهر الكرم العربي الأصيل، وإبراز قيمة الإبل في حياة المجتمع، وتشجيع ملاك ومربي الإبل على مزيد من الاهتمام بها، ورعايتها كجزء من الموروث الشعبي لمجتمع الإمارات.

وأضافت: نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام مهتمان بهذا الحدث التراثي الكبير، وإنجاحه على المستويات كافة، وتحويله إلى عرس شعبي وطني، من خلال الفعاليات التراثية المرافقة له من عروض الفرق الفنية ومحتويات القرية التراثية والسوق الشعبي التي حظيت منذ انطلاقة المهرجان بإقبال كبير من جانب المواطنين والزوار والسياح، حيث نهدف لفتح نافذة لنشر التراث المحلي، وتعزيز السياحة التراثية، واستقطاب ضيوف الإمارات من الجاليات الأجنبية المقيمة في الدولة.