«نشمية» تهدي السعودية «الـ 1000 جنيز الإماراتي الكلاسيكي»

دبي (الاتحاد)

أهدت المهرة «نشمية» أبناء الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لقب بطولة الـ 1000 جنيز الإماراتي الكلاسيكي المخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، البالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف دولار، والذي أقيم أمس الأول في الشوط الخامس ضمن فعاليات السباق السادس لكرنفال كأس دبي العالمي الذي تألف من 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة برعاية الطاير للسيارات.

وقدمت المهرة «نشمية» المنحدرة من نسل «النجم الثاقب» عرضاً فاق التوقعات في السباق الذي يعد أول سباق كلاسيكي في الموسم، وتوجت جهودها في الفوز بالسباق البالغ طوله 1600 متر، قاطعة المسافة في 1:40:75 دقيقة.

وتمكنت «نشمية»، بإشراف نيكولاس بشالارد، وبقيادة مايكل بارزلونا، من التفوق بفارق رأس عن «نو مور ريتش بلوندر» لبطي بن طوق المري، فيما جاءت ثالثة «راجر» لنيك برادلي للسباقات 26.

وسجل الجواد «ايه اف مثمون» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، فوزاً سهلاً في سباق بطولة مزرعة الروية للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف دولار، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق، الذي أقيم في الشوط الأول.