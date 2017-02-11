14 طياراً يتنافسون على كأس «النجمة العاشرة» لأبوظبي

أمين الدوبلي(أبوظبي)

تنطلق اليوم المنافسات الرسمية لسباقات الجولة الأولى لـ«ريد بول» الجوي من على شواطئ العاصمة أبوظبي في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر، والذي يعد حدثاً تاريخياً لأسباب عدة، أولها، أنها الذكرى العاشرة للشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والهيئة الدولية لسباقات ريد بل الجوي، وثانيها، لأن هذه الجولة تتواكب مع العيد الماسي للسباقات الجوية باعتبارها تحمل الرقم 75 في مسيرة منافسات ريد بول الجوية.

ويكتسب سباق اليوم قيمة كبرى أيضا هي المشاركة الكبيرة من فرق الطيارين العالميين المصنفين الأوائل من مختلف القارات، والذين يبلغ عددهم 14 فريقا لديهم شهرة واسعة في عالم المحركات والسباقات الجوية، وعلى رأسهم، الألماني ماتيوس دولدير الفائز بسباق النسخة الأخيرة 2016، وبقية المتنافسين التشيلي كريستين بولتون المولود، والفرنسي مايك براجوت، والأميركي المخضرم كيربي تشامبليس، ومواطنه ميشيل جوليان، والأسترالي مات هول، والفرنسي نيكولاس أيفانوف، والذي سبق له المشاركة في كل النسخ التسع السابقة التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، والتشيكي بيتر كوبفيستين، والفرنسي فرانسوا لي فوت، والكندي بيت ماكلويد، والياباني يوشيد مورويا، والسلوفيني بيتر بودلونزيك، والإسباني جون فيلارد.

وأكد عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، على ضوء حضوره للتصفيات التي أقيمت على كورنيش أبوظبي أمس، أن مرور 10 سنوات على العلاقة القوية بين العاصمة أبوظبي، والهيئة الدولية المنظمة لسباقات ريد بل الجوية دليل على النجاح الكبير لهذا السباق، وأيضا على الثقة المتبادلة والمتصاعدة بين الطرفين، ولا سيما في ظل تجديد الشراكة هذا العام لأربع سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن هذا السباق العالمي مع الأحداث الدولية الكبرى جعلت من أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية، وهو هدف استراتيجي من ضمن أهداف مجلس أبوظبي الرياضي في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من حكومة أبوظبي، وعلى ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال العواني: لمسنا مكاسب كبيرة تحققت في الدعاية والترويج للعاصمة من هذا السباق العالمي، وتمكنا من قياسها، وفقاً لمعدلات موضوعية بنتائج أعلنا عنها في نهاية النسخة الأخيرة، وسنعلن عنها بعد نهاية النسخة العاشرة، حيث إن الخط البياني متصاعد بشكل دائم، ويؤكد اتساع رقعة المتابعين للسباق حول العالم بأرقام كبيرة، وهو الأمر الذي يمكننا البناء عليه في الترويج السياحي لعاصمتنا التي أصبحت معشوقة الكثيرين من الرياضيين وعائلاتهم وذويهم حول العالم.