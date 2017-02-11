14 طياراً يتنافسون على كأس «النجمة العاشرة» لأبوظبي

أمين الدوبلي(أبوظبي)
تنطلق اليوم المنافسات الرسمية لسباقات الجولة الأولى لـ«ريد بول» الجوي من على شواطئ العاصمة أبوظبي في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر، والذي يعد حدثاً تاريخياً لأسباب عدة، أولها، أنها الذكرى العاشرة للشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والهيئة الدولية لسباقات ريد بل الجوي، وثانيها، لأن هذه الجولة تتواكب مع العيد الماسي للسباقات الجوية باعتبارها تحمل الرقم 75 في مسيرة منافسات ريد بول الجوية.
ويكتسب سباق اليوم قيمة كبرى أيضا هي المشاركة الكبيرة من فرق الطيارين العالميين المصنفين الأوائل من مختلف القارات، والذين يبلغ عددهم 14 فريقا لديهم شهرة واسعة في عالم المحركات والسباقات الجوية، وعلى رأسهم، الألماني ماتيوس دولدير الفائز بسباق النسخة الأخيرة 2016، وبقية المتنافسين التشيلي كريستين بولتون المولود، والفرنسي مايك براجوت، والأميركي المخضرم كيربي تشامبليس، ومواطنه ميشيل جوليان، والأسترالي مات هول، والفرنسي نيكولاس أيفانوف، والذي سبق له المشاركة في كل النسخ التسع السابقة التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، والتشيكي بيتر كوبفيستين، والفرنسي فرانسوا لي فوت، والكندي بيت ماكلويد، والياباني يوشيد مورويا، والسلوفيني بيتر بودلونزيك، والإسباني جون فيلارد.
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وقال العواني: لمسنا مكاسب كبيرة تحققت في الدعاية والترويج للعاصمة من هذا السباق العالمي، وتمكنا من قياسها، وفقاً لمعدلات موضوعية بنتائج أعلنا عنها في نهاية النسخة الأخيرة، وسنعلن عنها بعد نهاية النسخة العاشرة، حيث إن الخط البياني متصاعد بشكل دائم، ويؤكد اتساع رقعة المتابعين للسباق حول العالم بأرقام كبيرة، وهو الأمر الذي يمكننا البناء عليه في الترويج السياحي لعاصمتنا التي أصبحت معشوقة الكثيرين من الرياضيين وعائلاتهم وذويهم حول العالم.
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