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تقدم 2800 متسابق في محمية المرموم

حمدان بن محمد يشارك في سباق «ساندستورم» للحواجز
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تاريخ النشر: السبت 11 فبراير 2017

رضا سليم (دبي)

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في سباق «ساندستورم» الذي نظمته دبي القابضة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أمس، والذي يعد أكبر سباق حواجز على مستوى دولة الإمارات في مشروع «بحيرات القدرة» الواقع ضمن محمية المرموم الصحراوية بدبي، بمشاركة ما يقارب 2800 متسابق.

وشارك في السباق أيضاً، الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، كما شارك عدد كبير من المؤسسات والهيئات الحكومية في دبي، وعدد من الشركات الخاصة، بالإضافة إلى المشاركات الفردية، وتكون السباق من مضمارين 5، و10 كيلومترات ممتدين على 4 أنواع من التضاريس، تشمل الأراضي الصخرية، والرملية، والطينية، والماء، وتوزعت عليها أكثر من 30 حاجزاً.

وتمثّلت تحديات السباق في التسلق والزحف والسير عبر مختلف الحواجز التي جاء تصميمها على يد مدير مارك لينستر، الرئيس التنفيذي لسباق الحواجز بالمملكة المتحدة وسفير سلسلة البطولات العالمية لسباقات العوائق، وضم السباق مجموعة من الحواجز المميّزة، بما فيها تحدي «بيج رِد»، وتحدي «مونكي بزنس» و«ساندستورم دروب»، والتي تُعد ثلاثة من أكبر حواجز السباقات في دولة الإمارات.

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في سباق «ساندستورم»، كان لها الأثر الإيجابي في تحفيز المشاركين، وأيضاً تؤكد أهمية هذا السباق الذي دخل ضمن الأنشطة الكبيرة التي تقام في دبي، وتحمل اسم تحدي الصحراء، وبالفعل التحدي كان موجوداً، والقائمون على دبي القابضة يستحقون الشكر على كل ما قدموه لتنظيم الحدث، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأضاف أن السباق شارك فيه نسبة عالية جداً من الهيئات والمؤسسة في دبي، وأيضاً عدد كبير من المواطنين، وهو ما يبث روح التوعية على ممارسة الرياضة من أجل الصحة، حتى المسؤولين في الدوائر الحكومية حرصوا على المشاركة للتأكيد أن السباق لا يقتصر على فئة معينة، بل كل الفئات. ... المزيد
     
 

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