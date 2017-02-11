منصور بن زايد.. بصمة الإبداع الفريد في «وثبة التاريـــخ» المجيد

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لامحدوداً للرياضات التراثية بشكل عام والفروسية بشكل خاص في كل فئاتها وبطولاتها وسباقاتها، والذي يعد امتداداً وتكملة للأساس والقواعد المتينة التي أرساها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة.

وظل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مخلصاً لهذا الهدف، ولم يبخل بشيء على الفروسية في مختلف ضروبها، وكذلك الرياضات التراثية، ولم يكن هذا الدعم غريباً على سموه، فهو فارس ينطلق من مدرسة خاصة، وصاحب إنجازات في رياضة القدرة، ويشكل مصدر إلهام لعدد كبير من أبناء الوطن الذين ولجوا هذه الرياضة التراثية النبيلة، ليتخرج فيها عدد من المدربين المميزين والفرسان البارعين، وهو صاحب مبادرات رائعة، ومدرسة رائدة في إدارة إسطبلات القدرة، وإسطبلات ومزارع تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة.

وتكتسب توجيهات وقرارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهميتها لكونها نابعة من شخص عركته تجارب الفروسية وتشبع بحبها، حيث كانت البصمات الإبداعية الفريدة لسموه، الفارس والإداري، واضحة في النهضة الكبيرة لفروسية الإمارات، فمهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة الذي جاب كل قارات العالم استطاع أن ينقل رسالة الإمارات الواضحة ودعمها وجهودها لحماية الخيول العربية الأصيلة والمحافظة عليها، وأحدث المهرجان من خلال فعالياته وأنشطته نقلة نوعية في سباقات الخيول العربية الأصيلة وزيادة الاهتمام بها من قبل الملاك والمربين، وكذلك الجهات العاملة في سباقات هذه الشريحة من الخيول.

وأصبحت كل المؤسسات التي يقف على رئاستها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مثالاً يحتذى في المهنية والجودة، فهيئة الإمارات لسباقات الخيل الجهة المعتمدة لتنظيم السباقات في الدولة، والتي يرأسها سموه، تحصد الإشادة من الجميع للمستوى العالي من الدقة والشفافية خلال السباقات التي تنظمها، والتي تحقق كل الأهداف المطلوبة.