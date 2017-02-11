فرسان الإمارات أبطال الذهب في تحدي اللقب

أبوظبي (الاتحاد)
سيكون فرسان الإمارات أمام تحدٍ كبير في سباق النسخة الـ 18 لكأس رئيس الدولة للقدرة اليوم، وهو المحافظة على اللقب الذي فازوا به في كل النسخ الماضية، وتستقطب بطولة هذا العام، 30 من نخبة الفرسان العالميين، الأمر الذي يؤكد السمعة الكبيرة التي تتمتع بها البطولة، وحرص نخبة فرسان العالم على المشاركة.
وتصب هذه المشاركة النوعية في مصلحة فرسان الإمارات، حيث تمنحهم الفرصة للمزيد من الاحتكاك مع أبرز الفرسان في العالم، واستكشاف إمكانات الخيول القادمة من الخارج، كما أن المشاركة العالمية تعود بالفائدة على اللجان التنظيمية بتراكم الخبرات والمقدرة على تنظيم أكبر البطولات.
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ويمثل إسبانيا أيضاً ثلاثة فرسان هم ريجوال كوستا على صهوة الجواد «تونيز كوست»، ولورا فرنانديز على صهوة الجواد «سبريت»، وناروا ايبانيز على صهوة الجواد «كاميشا»، ويمثل هولندا فارسان هما لورا بوشر على صهوة الجواد «اكيس دي برسيل»، وايجو محمد على صهوة الجواد «جرادلين».
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