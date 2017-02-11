فرسان الإمارات أبطال الذهب في تحدي اللقب

أبوظبي (الاتحاد)

سيكون فرسان الإمارات أمام تحدٍ كبير في سباق النسخة الـ 18 لكأس رئيس الدولة للقدرة اليوم، وهو المحافظة على اللقب الذي فازوا به في كل النسخ الماضية، وتستقطب بطولة هذا العام، 30 من نخبة الفرسان العالميين، الأمر الذي يؤكد السمعة الكبيرة التي تتمتع بها البطولة، وحرص نخبة فرسان العالم على المشاركة.

وتصب هذه المشاركة النوعية في مصلحة فرسان الإمارات، حيث تمنحهم الفرصة للمزيد من الاحتكاك مع أبرز الفرسان في العالم، واستكشاف إمكانات الخيول القادمة من الخارج، كما أن المشاركة العالمية تعود بالفائدة على اللجان التنظيمية بتراكم الخبرات والمقدرة على تنظيم أكبر البطولات.

ويشارك في هذه النسخة، فضلاً عن فرسان الإمارات والخليج والعرب، فرسان قادمون من دول عديدة، منهم المجرية ليتشيا ذوسي على صهوة «كوهلين ويليج»، ومواطنتها فيكتوريا بارتوس على صهوة «اويجان اودين»، ويمثل النرويج فيلد ستيندبيك على صهوة الجواد «اوبال مليجاد»، ولورا رويد على صهوة الجواد «كايو»، وتخوض فرنسا التحدي بثلاثة فرسان هم ايما فرانسيس على صهوة الجواد «مجاهد»، وباول فانديكرشوف على صهوة الجواد «ترويسيا»، وليزا كويت على صهوة الجواد «تاريك دوبارزاس».

ويمثل إسبانيا أيضاً ثلاثة فرسان هم ريجوال كوستا على صهوة الجواد «تونيز كوست»، ولورا فرنانديز على صهوة الجواد «سبريت»، وناروا ايبانيز على صهوة الجواد «كاميشا»، ويمثل هولندا فارسان هما لورا بوشر على صهوة الجواد «اكيس دي برسيل»، وايجو محمد على صهوة الجواد «جرادلين».