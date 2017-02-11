كأس رئيس الدولة للقدرة.. نخبة الفرسان في السباق إلى المجد

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في السادسة والنصف صباح اليوم، انطلاق النسخة الثامنة عشرة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة 2017، ويشارك في السباق نخبة من أفضل الفرسان والفارسات من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة والدول الخليجية والعربية، إلى جانب نخبة من الفرسان العالميين. ويقام السباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، ضمن اهتمام القيادة الرشيدة برياضة الفروسية والعمل على تطويرها والارتقاء بها إلى مصاف العالمية. وينظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالتعاون مع اتحاد الفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي، حيث تم تشكيل لجنة بيطرية تضم 3 حكام تشرف على فحص الخيول قبل وأثناء السباق إلى جانب الطبيب البيطري.

ويقام السباق على مسافة 160 كلم (3 نجوم دولي)، وستقدم خلاله جوائز عينية عبارة عن 10 سيارات، وكلها مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة، إضافة إلى ذلك سيتم تقديم جائزة نقدية بقيمة 100 ألف درهم ستوزع على جميع المتسابقين الذين يكملون السباق بنجاح.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي أن الحد الأدنى لعمر الجواد يجب أن لا يقل عن 7 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به 75 كلجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏ساعة.

ويعتبر السباق من أهم محطات الفروسية ويقام بنظام الفردي، وأيضاً بنظام الفرق (4 فرسان للفريق الواحد) لإثراء وإضافة المزيد من الإثارة والتشويق، ويحق لكل أربعة فرسان تكوين فريق على أن يكمل السباق ثلاثة فرسان على الأقل ويتم احتساب أفضل زمن لهم مما يرفع من وتيرة التنافس، وتعد البطولة الأغنى عالمياً وخصصت جوائز قيمة للفرق. وتشارك في البطولة مجموعة من أبرز الفرسان العالميين الحاصلين على ألقاب رفيعة في بعض السباقات العالمية.