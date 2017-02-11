بكين (د ب أ)
كشفت بيانات اقتصادية نمو الصادرات الصينية بنسبة تفوق التوقعات في يناير الماضي. وأوضحت بيانات الهيئة العامة للجمارك في الصين أن معدل نمو الصادرات بلغ 7.9% في يناير، في زيادة عن نسبة الـ3% التي كان يتوقعها خبراء الاقتصاد.
كما ارتفعت الواردات بنسبة 16.7% سنوياً في بداية العام، في زيادة عن النسبة المتوقعة التي كانت تبلغ 10%، وبلغ الفائض في الميزان التجاري بالصين الشهر الماضي 51.35 مليار دولار في يناير، فيما كان الفائض المتوقع يبلغ 48.5 مليار دولار.
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وفي عام 2016، انخفضت الصادرات بنسبة 7.7% مقارنة بـ2015، وبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني 6.7% في أدنى معدل له منذ عام 1990.