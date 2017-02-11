بكين (د ب أ)

كشفت بيانات اقتصادية نمو الصادرات الصينية بنسبة تفوق التوقعات في يناير الماضي. وأوضحت بيانات الهيئة العامة للجمارك في الصين أن معدل نمو الصادرات بلغ 7.9% في يناير، في زيادة عن نسبة الـ3% التي كان يتوقعها خبراء الاقتصاد.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 16.7% سنوياً في بداية العام، في زيادة عن النسبة المتوقعة التي كانت تبلغ 10%، وبلغ الفائض في الميزان التجاري بالصين الشهر الماضي 51.35 مليار دولار في يناير، فيما كان الفائض المتوقع يبلغ 48.5 مليار دولار.

وتمثل هذه البيانات مؤشراً إيجابياً بالنسبة للاقتصاد الصيني، بعد تراجع الصادرات في ديسمبر الماضي بنسبة 6.1%. وعند احتساب هذه البيانات بالعملة الصينية، يتبين أن الصادرات ارتفعت بنسبة 15.9%، وأن الواردات قفزت بنسبة 25.2% في يناير.

وفي عام 2016، انخفضت الصادرات بنسبة 7.7% مقارنة بـ2015، وبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني 6.7% في أدنى معدل له منذ عام 1990.