وزيرة الاقتصاد الألمانية تراهن على معارضي ترامب

برلين (د ب أ)

تراهن وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس على معارضة من بعض الولايات الأميركية، في الخلاف حول فرض محتمل لجمارك عقابية ضد شركات ألمانية.

وقالت تسيبريس في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس: «سنقوم بجولة في الولايات المتحدة وسنتواصل أيضاً مع الولايات. حاكم كارولينا الشمالية على سبيل المثال ليس لديه مصلحة في أن تشطب شركة بي إم دابليو وظائف هناك». يذكر أن شركات ألمانية رائدة في صناعة السيارات مثل «بي إم دبليو» و«دايملر» و«فولكس فاجن» أسست مصانع كبيرة في أميركا على مدار العقود الماضية، ويبلغ عدد الوظائف التي توفرها المصانع الثلاثة وحدها في الولايات الجنوبية الأميركية أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

وكتبت صحيفة «هاندلسبلات» أنه بحساب فرص العمل في قطاع الصناعات التكميلية وغيرها من الوظائف المترتبة عليها يبلغ عدد الوظائف التي توفرها شركات صناعة السيارات الألمانية في الولايات المتحدة نحو ربع مليون وظيفة.