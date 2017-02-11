«منتدى الشركات العائلية» يطالب بتعزيز السياسات الداعمة للقطاع

دبي (الاتحاد)

طالب منتدى دبي للشركات العائلية بضرورة تعزيز الأطر والسياسات الداعمة للشركات العائلية ومساعدتها على تلبية استحقاقات خطة دبي 2021 والاستراتيجيات المصاحبة لها التي أطلقتها حكومة دبي خلال الأعوام القليلة الماضية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها د. عبد الرزاق الفارس، أمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي نيابة عن هاني راشد الهاملي، أمين عام المجلس، أشار فيها الفارس إلى أن المنتدى يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي في ريادة مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتي ساهمت بصورة فاعلة في تنمية وتطوير بلدانها.

وأضاف أن الشركات العائلية تكتسب أهمية استثنائية في دولة الإمارات منذ عقود طويلة، وأصبحت تشكل الجزء الأكبر من مجتمع الأعمال، وفي مختلف القطاعات.

وذكر الفارس أنه رغم التطور الكبير الذي شهدته هذه الشركات في دول المنطقة، فإن ثمة تحديات ما فتئت تواجهها تأتي في مقدمتها، قضية الاستخلاف، أي انتقال الملكية من المؤسسين إلى الأجيال المتعاقبة.