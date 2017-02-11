  • السبت 14 جمادى الأولى 1438هـ - 11 فبراير 2017م

لتلبية استحقاقات 2021

«منتدى الشركات العائلية» يطالب بتعزيز السياسات الداعمة للقطاع
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 11 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

طالب منتدى دبي للشركات العائلية بضرورة تعزيز الأطر والسياسات الداعمة للشركات العائلية ومساعدتها على تلبية استحقاقات خطة دبي 2021 والاستراتيجيات المصاحبة لها التي أطلقتها حكومة دبي خلال الأعوام القليلة الماضية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها د. عبد الرزاق الفارس، أمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي نيابة عن هاني راشد الهاملي، أمين عام المجلس، أشار فيها الفارس إلى أن المنتدى يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي في ريادة مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتي ساهمت بصورة فاعلة في تنمية وتطوير بلدانها.

وأضاف أن الشركات العائلية تكتسب أهمية استثنائية في دولة الإمارات منذ عقود طويلة، وأصبحت تشكل الجزء الأكبر من مجتمع الأعمال، وفي مختلف القطاعات.

وذكر الفارس أنه رغم التطور الكبير الذي شهدته هذه الشركات في دول المنطقة، فإن ثمة تحديات ما فتئت تواجهها تأتي في مقدمتها، قضية الاستخلاف، أي انتقال الملكية من المؤسسين إلى الأجيال المتعاقبة.

كما أن هناك العديد من المتغيرات التي طرأت في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية في العالم والمنطقة، ما يستدعي من تلك الشركات مواكبتها وبما يعزز بقاءها ونموها. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا