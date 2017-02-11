743.8 ألف نزيل عربي في فنادق أبوظبي العام الماضي

رشا طبيلة (أبوظبي)
استقبلت فنادق أبوظبي العام الماضي 743.8 ألف نزيل فندقي عربي، بنمو 14%، مقارنة بـ 645.1 ألف نزيل في عام 2015، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وبحصة 18.6% من إجمالي عدد نزلاء فنادق أبوظبي العام الماضي، والبالغ 4.4 مليون نزيل.
وأشارت البيانات إلى أن مصر حلت المرتبة الأولى عربياً في تصدير السياح بواقع 156.8 ألف نزيل، بنمو 19%، مقارنة بعام 2015، يليها السوق السعودي بواقع 146.7 ألف نزيل، بنمو 9%، مقارنة بعام 2015، ثم السوق الأردني بواقع 109.7 ألف نزيل، بنمو 27%، يليه السوق العُماني بواقع 70.4 ألف نزيل، بنمو 11%، ثم السوق السوري بواقع 70.3 ألف نزيل بنمو 8%
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وسجلت أسواق المغرب والسودان والأردن ومصر على التوالي أعلى معدلات نمو العام الماضي في عدد السياح، مقارنة بعام 2015، وحققت المغرب أعلى معدل إقامة للسائح المغربي بواقع 3.0 ليلة.
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وسجلت فنادق أبوظبي إيرادات فندقية العام الماضي وصلت إلى نحو 6 مليارات درهم، منها 3.1 مليار إيرادات للغرف الفندقية، و2 مليار درهم إيرادات قطاع الطعام والشراب، و773.4 مليون درهم إيرادات أخرى. وحققت الفنادق معدل إشغال وصل إلى 73% العام الماضي، في وقت تراجعت أسعار الغرف الفندقية بأبوظبي العام الماضي بنسبة 9% إلى 397 درهم لليلة، مقارنة مع 439 درهماً عام 2015.
وفيما يتعلق بشهر ديسمبر، استقبلت فنادق أبوظبي 417.3 ألف نزيل فندقي بنمو 7%، مقارنة مع 389.7 ألف نزيل في ديسمبر من عام 2015، أمضوا العام الماضي 1.1 مليون ليلة فندقية، وسجلت معدل إشغال 75% في ديسمبر الماضي. وبلغ عدد المنشآت الفندقية بأبوظبي حتى نهاية العام الماضي 169 منشأة، تضم 30.602 غرفة، منها 113 منشأة من فئة الفنادق، و56 منشأة من فئة الشقق الفندقية.