743.8 ألف نزيل عربي في فنادق أبوظبي العام الماضي

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت فنادق أبوظبي العام الماضي 743.8 ألف نزيل فندقي عربي، بنمو 14%، مقارنة بـ 645.1 ألف نزيل في عام 2015، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وبحصة 18.6% من إجمالي عدد نزلاء فنادق أبوظبي العام الماضي، والبالغ 4.4 مليون نزيل.

وأشارت البيانات إلى أن مصر حلت المرتبة الأولى عربياً في تصدير السياح بواقع 156.8 ألف نزيل، بنمو 19%، مقارنة بعام 2015، يليها السوق السعودي بواقع 146.7 ألف نزيل، بنمو 9%، مقارنة بعام 2015، ثم السوق الأردني بواقع 109.7 ألف نزيل، بنمو 27%، يليه السوق العُماني بواقع 70.4 ألف نزيل، بنمو 11%، ثم السوق السوري بواقع 70.3 ألف نزيل بنمو 8%

وبلغت حصة السوق اللبناني 46.1 ألف نزيل، بنمو 12%، ثم السوق القطري 31.1 ألف نزيل، بنمو 12% أيضاً، فالسوق المغربي بواقع 30.5 ألف نزيل بنمو 41%، ثم السوق الفلسطيني 29.2 ألف نزيل، بنمو 18%، ثم الكويتي بواقع 27.8 ألف نزيل، بتراجع طفيف بلغ 1%، ثم السوق السوداني بواقع 24.6 ألف نزيل، بنمو 29%.

وسجلت أسواق المغرب والسودان والأردن ومصر على التوالي أعلى معدلات نمو العام الماضي في عدد السياح، مقارنة بعام 2015، وحققت المغرب أعلى معدل إقامة للسائح المغربي بواقع 3.0 ليلة.

وفيما يتعلق بعدد الليالي الفندقية، فقد ارتفعت بالنسبة للنزلاء المصريين 16% إلى 414.8 ألف ليلة، والسعوديين بواقع 350.5 ألف ليلة، بنمو 13%، وأما الأردنيون فأمضوا 274.5 ألف ليلة بنمو 16%، والعُمانيون بواقع 115 ألف ليلة، بنمو 7%، ثم السوريون بوقع 151 ألف ليلة، بنمو 11%، واللبنانيون بواقع 137.4 ألف ليلة، بنمو 11%، يليهم القطريون بواقع 61.8 ألف ليلة، بنمو 12%، ثم المغاربة بواقع 91.8 ألف ليلة، بنمو 27%، ثم الفلسطينيون بواقع 54.5 ألف ليلة، بنمو 18%، ثم الكويتيون بواقع 79.9 ألف ليلة، بنمو 6%، يليهم السودانيون بواقع 63.4 ألف ليلة، بنمو 38%. وبلغ إجمالي الليالي الفندقية لنزلاء فنادق أبوظبي العام الماضي 12 مليون ليلة.

وسجلت فنادق أبوظبي إيرادات فندقية العام الماضي وصلت إلى نحو 6 مليارات درهم، منها 3.1 مليار إيرادات للغرف الفندقية، و2 مليار درهم إيرادات قطاع الطعام والشراب، و773.4 مليون درهم إيرادات أخرى. وحققت الفنادق معدل إشغال وصل إلى 73% العام الماضي، في وقت تراجعت أسعار الغرف الفندقية بأبوظبي العام الماضي بنسبة 9% إلى 397 درهم لليلة، مقارنة مع 439 درهماً عام 2015.

وفيما يتعلق بشهر ديسمبر، استقبلت فنادق أبوظبي 417.3 ألف نزيل فندقي بنمو 7%، مقارنة مع 389.7 ألف نزيل في ديسمبر من عام 2015، أمضوا العام الماضي 1.1 مليون ليلة فندقية، وسجلت معدل إشغال 75% في ديسمبر الماضي. وبلغ عدد المنشآت الفندقية بأبوظبي حتى نهاية العام الماضي 169 منشأة، تضم 30.602 غرفة، منها 113 منشأة من فئة الفنادق، و56 منشأة من فئة الشقق الفندقية.