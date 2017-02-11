«الإمارات للصرافة».. أفضل تجربة للعملاء

فازت شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، بجائزة «أفضل تجربة للعملاء» خلال حفل توزيع «جوائز أولمبياد الخدمات 2016»، التي تمنحها شركة التقييم والاستشارات العالمية المستقلة «إيثوس للحلول المتكاملة». وتأتي هذه الجائزة تكريماً لالتزام الشركة المستمر بتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وقام كل من روبرت كاي، الرئيس التنفيذي لشركة ’إيثوس للحلول المتكاملة‘ وفيليب فورست، رئيس «المعهد الدولي لخدمة العملاء» (TICSI)، بمنح الجائزة للشركة خلال حفل مميز أقيم يوم 18 يناير 2017 في فندق أبراج الإمارات بدبي.

وتكرّم جوائز أولمبياد الخدمات مختلف الشركات التي تلتزم بتطبيق استراتيجيات ناجحة في مجال خدمة العملاء، كما أنها تساهم في إرساء معايير مرموقة في ميدان تقديم تجارب العملاء.

وقال عبد الكريم الكايد، الرئيس الإقليمي لدى شركة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يسعدنا جداً الفوز بجائزة «أفضل تجربة للعملاء» خلال حفل توزيع جوائز أولمبياد الخدمات».

ونؤمن بأن هذه الجائزة تكرّم الجهود الدؤوبة التي لطالما بذلناها في سبيل تقديم أفضل الخدمات لعملائها. ويسعدني التوجّه بجزيل الشكر إلى السادة أعضاء لجنة التحكيم على منحنا هذا الجائزة، كما أهنئ موظفينا على تفانيهم المستمر في العمل، وسعيهم الدائم لتقريب المسافات بين الشركة والعملاء.