نالت «الماسة كابيتال الجائزة المرموقة «أفضل مدير أصول في الشرق الأوسط 2017» خلال حفل توزيع جائزة الشرق الأوسط لأداء مديري الصناديق. وألقى أعضاء لجنة تحكيم من مديري صناديق الشرق الأوسط والعديد من العاملين في هذه الصناعة الضوء على قصة النمو الهائل الذي حققته الماسة كابيتال ليمتد خلال الـ6 سنوات الماضية، وهو ما أدى إلى منح الشركة وإدارتها وموظفيها واحدة من أرفع وأرقى الجوائز خلال هذا الحفل المهيب.

ومن جهته قال شايلش داش المؤسس والرئيس التنفيذي للماسة كابيتال ليمتد: «يعد فوزنا بالجائزة المرموقة إنجازا باهرا واعترافاً مهما بأن هناك مجموعة من الأشخاص المجتهدين يستحقون الكثير من التقدير والثناء على مجهوداتهم، فنحن دائماً نهتم بتطبيق أحدث وأفضل المعايير في ما يتعلق بأداء إدارة الصناديق. كما أننا سعداء جداً ونشعر بالفخر تجاه أقراننا الذين دعمونا خلال هذا التقدير العظيم».

من جانبه، قال سايكات كومار مسؤول تنفيذي في شركة الماسة كابيتال: «الجائزة هي وسام فخر وشهادة على أداء فريق العمل، فعلى مدار الـ6 سنوات الماضية عمل هذا الفريق بكل اجتهاد وتفان من أجل تحقيق أهداف جديدة والارتقاء بأنفسهم إلى مستويات غير مسبوقة من الاحترافية. نحن سعداء جداً بتلقي مثل تلك الجائزة والتقدير الكبير الذي عكس إرادة فريق العمل والإدارة وبذلهم الكثير من الجهد والعرق طوال السنوات الماضية».