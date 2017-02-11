سيارات «لادا» الروسية تبحث عن المجد الغابر بقيادة فرنسية

تولياتي (د ب أ)

يخوض نيكولاس ماوري رئيس شركة «أفتوفاز» الروسية المتعثرة لصناعة السيارات، التي تنتج سيارات لادا الشهيرة، حرباً على جبهات عدة، بهدف استعادة أيام المجد الغابر للسيارة الروسية العريقة «لادا».

ويواجه الرجل الفرنسي (56 عاماً)، الذي تولى رئاسة الشركة الروسية منذ نحو عام، الآن تراجع المبيعات وارتفاع حجم العمالة وتدهور سمعة منتجات الشركة المتحالفة مع شركة رينو الفرنسية. وقال ماوري إن لديه هدفاً رئيسياً في رأسه وهو «ضرورة مواصلة العمل من أجل الوصول إلى نقطة التوازن» بين الإيرادات والعائدات.

وكي يحقق هذا الهدف يستعد نيكولاس ماوري لدخول السوق الألماني من خلال تصدير السيارة الصالون الجديدة «لادا فيستا»، المنتظر طرحها للبيع في مارس المقبل.

المعروف أن شركة «أفتوفاز» التي تتخذ من القارب الشراعي شعاراً لها، هي أكبر منتج سيارات في روسيا. وكانت سياراتها لادا التي اشتهرت بالشكل الصندوقي معروفة جيداً في الدول الغربية في عهد الاتحاد السوفييتي السابق.