المؤشرات المحلية تتداول بشكل عرضي قرب مستويات المقاومة

أبوظبي (الاتحاد)
قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا: إن أداء الأسواق المالية المحلية استمر ضعيفا لمؤشرات أسواق الإمارات خلال تداولات الأسبوع الماضي على الرغم من استمرار التحسن في أحجام وقيم التداول.
وأضاف: «استمر انحدار تداول مؤشرات الأسواق دون منحنى هبوطي على خرائط اتجاهها للمدى المتوسط إلا أن تداولها حتى الآن لا يزال معتدل المخاطر ومازالت واعدة باستهداف مستويات مقاومة جديدة على المدى المتوسط». وقال العشري: «ينبغي عدم التشاؤم لا سيما وأن المؤشرات لم تتعرض حتى الآن لمستويات دعم رئيسية بل ما زالت تتداول بشكل عرضي في مساحة تداول ضيقة قرب مستويات المقاومة مما ينفى التشاؤم ويبشر بموجات صعود جديدة قد تكون غير مباشرة، لذا يستمر النصح بالتفاؤل طالما أبقت المؤشرات على تداولها بثبات في المستويات الحالية».
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ولفت لأن تداول المؤشر في المستويات الحالية يعتبر غير عالي المخاطر ولن يكون كذلك مالم ينجح في تجاوز مستوى الدعم الرئيسي عند 4453 وهو احتمال مستبعد في التوقيت.
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وأوضح أن مستوى المقاومة المذكور لم يعد قويا وتجاوزه صعودا بشكل حقيقي سوف يؤدي على الأغلب إلى تسلسل صعودي قد يكون مباشرا صوب مستويات مقاومة جديدة خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة التي قد تقترب من مستويات المقاومة حول حاجز المقاومة النفسي عند 4000 لذا تستمر النظرة بالتفاؤل لأداء مؤشر دبي على المدى المنظور.