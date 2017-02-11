الدباس: الأسـواق المالية تعاني من عدم كفاءة توزيع السيولة

أبوظبي (الاتحاد)

قال المحلل المالي زياد الدباس: إن الأسواق المالية المحلية ما زالت تعاني من عدم كفاءه توزيع السيولة المتدفقة على الأسواق الإماراتية.

وأكد في تقرير اسبوعي أن معظم السيولة المتجهة للأسواق المحلية تركزت على اسهم مضاربة بينما تعاني أسهم الشركات القيادية والشركات التي تتوفر فيها فرص استثمارية هامة من ضعف السيولة. ولاحظ الدباس عدم تفاعل الاسواق المالية بصورة ايجابية مع نتائج الشركات التي أفصحت عن نتائجها ومع قرارات التوزيع والتي فاقت توقعات المحللين وخاصه أرباح البنوك.

وأشار إلى أن تراجع حدة المضاربة في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين أدى الى تدفق سيولة على اسهم شركات قيادية ومن قطاعات مختلفة، متوقعاً ان تستمر تدفقات السيولة على الفرص الاستثمارية الهامة ومصدرها الاستثمار الأجنبي المؤسسي والاستثمار المحلي المؤسسي في ظل استمرارية تحسن أسعار النفط والمكاسب التي حققتها الأسواق المالية العالمية.

وأضاف أن شركات الوساطة أصبحت اكثر حذرا من تقديم التسهيلات على الهامش لأسهم شركات المضاربة تخوفا من عمليات تصحيح قاسية وبالتالي نلاحظ خلال الأسبوعين الماضيين تراجع سيولة الاسواق مقارنة بفترات سابقة.