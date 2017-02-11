نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح ترفع سيولة الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

سادت حالة من التفاؤل الحذر أوساط المستثمرين في الأسهم المحلية الأسبوع الماضي بفعل النتائج الإيجابية للشركات المدرجة وحجم التوزيعات النقدية التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي وساهمت بشكل كبير في رفع مستوى سيولة الأسواق المحلية، على الرغم من حالة جني الأرباح القوية التي تعرضت لها الأسهم أمس الأول.

وقال خبراء ووسطاء ماليون: إن الأسواق المالية المحلية شهدت خلال جلسات الأسبوع الماضي دخول سيولة واضحة، ليرتفع المعدل اليومي للتداولات، مؤكدين أن الأسهم القيادية عادت للظهور مجدداً إلى جوار الأسهم ذات النزعة المضاربية مستقطبة سيولة مكثفة خلال جلسات الأسبوع، بعدما تركزت السيولة الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة على أسهم الشركات مزدوجة الإدراج بقصد المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة.

وأضاف هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن مؤشرات الأسواق المالية المحلية استجابت بشكل كبير للنتائج السنوية الإيجابية للشركات المدرجة التي تم الإعلان عنها، مستهدفة مستويات مقاومة جديدة خلال جلسات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء مكثفة قامت بها المحافظ والمؤسسات المالية، فضلاً عن المتعاملين الأفراد الذين فضلوا الاستفادة من التوزيعات النقدية المعلنة من قبل مجالس إدارات الشركات.

وسجلت تداولات الأسواق المالية المحلية خلال الجلسات الخمس الأخيرة نحو 6.881 مليار درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسهم على أكثر من 3.661 مليار سهم، من خلال إبرام أكثر من 46 ألف صفقة.