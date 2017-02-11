هجمات إلكترونية خفيّة تستهدف الشركات في 40 دولة

دبي (الاتحاد)
اكتشف خبراء «كاسبرسكي لاب» مؤخراً سلسلة هجمات موجهة خفيّة تستخدم برامج النظامية فقط، في نهج موحد أربك المحققين لأنه لا يترك أثرا لأية برامج أو ملحقات خبيثة للاستدلال بها.
وفي نهاية 2016، تواصلت بنوك من رابطة الدول المستقلة مع خبراء كاسبرسكي لاب لتبلغهم أنها وجدت برنامج اختبار الاختراق المعروف باسم (Meterpreter) الذي غالباً ما يستخدم حالياً لأغراض خبيثة، في ذاكرة خوادمها، مع أنه من غير المفترض أن يكون هناك.
|
و«صرحت كاسبرسكي» آنذاك بأن هذه الهجمات تحدث على نطاق واسع: حيث ضربت أكثر من 140 من شبكات الشركات في قطاعات أعمال مختلفة، وتركز الضحايا في أميركا وفرنسا والإكوادور وكينيا وبريطانيا وروسيا.
|
وأضاف «وفي مثل هذه الحالات، لن يكون لاستخدام أنظمة (Yara) الصارمة القائمة على فحص الملفات الخبيثة على القرص الصلب أي فائدة تذكر.