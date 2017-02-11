عائــدات «جـوجـل» تتفوق على «مايكروسوفت»

ترجمة: حسونة الطيب

في أعقاب تحقيق شركات التقنية الكبيرة في سيلكون فالي لنتائج قياسية خلال العام الماضي، تستعد ألفابت الشركة الأم لجوجل، التفوق على مايكروسوفت من حيث العائدات هذا العام، ما يدل على تغيير قادم وسط كبريات شركات البرامج التي بدأت رحلة الثراء منذ حقبة الدوت كام.

وتؤكد آخر التقارير الفصلية للأرباح، أن عائدات جوجل على وشك تجاوز 100 مليار دولار هذا العام، بفضل ارتفاع عائداتها الإعلانية، ما يرجح إمكانية تجاوزها لمايكروسوفت عند بلوغها هذا المستوى. وبلغت عائدات ألفابت في السنة الماضية 90.3 مليار دولار، لتحل خلف مايكروسوفت بنسبة قليلة عند عائدات قدرها 93.1 مليار دولار.

وتعزز نتائج ألفابت للربع الأول، النمو القوي الذي أحرزته الشركة في قطاع الإعلان، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 8% والعائدات بنحو 22%، في الوقت الذي اتسم فيه نمو مايكروسوفت بالبطء، الذي لم يتجاوز 2% للعائدات خلال الربع الأخير من 2016 مقارنة مع 2015.

وتعتبر خدمات الحوسبة السحابية، من أكثر الحقول التي تحتدم فيها المنافسة بين جوجل ومايكروسوفت، المجال الذي ظلت كلا الشركتين تكرس له موارد عديدة.