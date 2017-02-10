أزمة اللاجئين.. خارج أولويات اليابان!

طوكيو (د ب أ)

لم ينضم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى صفوف الرافضين للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة. وربما يكون السبب في هذا الموقف هو تقاعس اليابان فيما يتعلق بقضايا اللاجئين.

فقد قبلت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، 27 لاجئاً فقط من بين 7586 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء في عام 2015، مقارنة بقبول 11 لاجئاً فقط من إجمالي 5000 شخص تقدموا بطلبات في عام 2014، وقبول ستة لاجئين من بين 3260 متقدماً في 2013.

وهذا عدد ضئيل للغاية بالمقارنة بـ50 ألف لاجئ، قالت إدارة ترامب: «إن الولايات المتحدة ستقبلهم في عام 2017»، رغم أن الرئيس السابق باراك أوباما كان قد تعهد بتوسيع برنامج اللاجئين ليتم قبول 110 آلاف لاجئ.

وحظر الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشكل مؤقت معظم الزوار من سبع دول مسلمة لمدة 90 يوماً، كما علق برنامج الولايات المتحدة للاجئين لمدة أربعة أشهر، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.