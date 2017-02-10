«كيمياء ترامب» تنبئ بعلاقات أوثق مع مصر

القاهرة (رويترز)

اتصالات هاتفية ودية ودعوة إلى البيت الأبيض وتركيز على التصدي للمتطرفين، إلى جانب ما وصفها دونالد ترامب «بالكيمياء»، عوامل حددت أسس عهد جديد من العلاقات الأوثق بين الولايات المتحدة ومصر، قد تنبئ بمزيد من الدعم العسكري والسياسي للقاهرة.

والإعجاب المتبادل يعود إلى لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، حيث وجد ترامب المرشح الرئاسي في ذلك الحين أرضية مشتركة مع النهج الصارم للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التطرف. فقد وصف ترامب قائد الجيش المصري السابق بأنه «رجل رائع».

ويرى ترامب السيسي كزعيم صلب، جاء للسلطة بعد الإطاحة بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، ويقاتل «داعش»، في شمال سيناء وعلى حدود بلاده مع ليبيا.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه: «إن لهجة خطاب إدارة ترامب أكثر ميلاً بدرجة كبيرة في دعمها إلى السيسي منها خلال إدارة أوباما». وأضاف: «أتوقع أن تكون العلاقة أوثق بكثير».