نيكلسون: نقص كبير بقوات «الأطلسي» بأفغانستان

واشنطن (وكالات)

اعتبر الجنرال الأميركي جون نيكولسون قائد قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان أمس أن هذه القوات بحاجة الى «بضعة آلاف جنود» إضافيين لكي تكون قادرة على اتمام مهمتها في دعم القوات الأفغانية. وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ «في مهمة التدريب والاستشارة» للقوات الأفغانية التي تحارب طالبان «لدينا نقص ببضعة آلاف» من الجنود. ويبلغ عديد قوات الأطلسي حاليا في افغانستان نحو 13 الف جندي نصفهم أميركيون.

واضاف الجنرال نيكولسون انه يناقش حاليا هذه المسألة مع رؤسائه وبينهم وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس. وقال إن الولايات المتحدة مع بقية الحلفاء قد تقدم قوات إضافية لسد النقص. كما أعرب نيكولسون أيضا عن القلق حيال الادوار التي تقوم بها روسيا وايران وباكستان في أفغانستان. وقال «لا زلت قلقا ازاء تأثير بعض الفاعلين الخارجيين وبشكل خاص باكستان وروسيا وإيران».

وكانت المهمات القتالية لقوات الحلف الاطلسي توقفت في أفغانستان في الاول من يناير 2015 وباتت محصورة بتدريب قوات الامن الافغانية.

إلا أن القوات الأفغانية تجد صعوبة في مواجهة قوات طالبان، وقد تراجعت في مناطق عدة، كما أن خسائرها ازدادت بنحو 35% عام 2016 مقارنة بالعام 2015، حسب تقرير حكومي اميركي نشر الأسبوع الماضي.

وقال نيكلسون إن هدف روسيا في أفغانستان هو تقويض وضع الولايات المتحدة والأطلسي مع تطلعها «لشرعنة ودعم» طالبان.

ونفى مسؤولون روس في الماضي تقديمهم مساعدة للمتمردين الذين يقاتلون للسيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي ويوقعون خسائر بشرية كبيرة. ويقول المسؤولون الروس إن اتصالاتهم المحدودة تهدف إلى إقناع طالبان بالجلوس إلى مائدة المفاوضات.