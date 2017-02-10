«الهلال» تقدم مساعدات طبية عاجلة لأهالي شبوة

عدن (الاتحاد، وام)
تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان محافظة شبوة في إطار جهودها المتواصلة لدعم الشعب اليمني. وسلمت الهيئة شحنة من المواد الطبية والأدوية إلى مركز «بئر علي» الصحي في مديرية «رضوم» بمحافظة شبوة في إطار جهودها لتعزيز ودعم قطاع الخدمات الصحية في اليمن الذي يعد من أكثر المجالات تأثرا بالأزمة الراهنة. وأكد عبد الله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتية أن دعم مركز «بئر علي» الصحي بشبوة يأتي في إطار تأمين الأدوية والاحتياجات الطبية اللازمة لخدمة المواطنين اليمنيين على صعيد تعزيز دور وأداء القطاعات الحيوية ومنها القطاع الصحي والطبي. وأشار المسافري إلى أن القطاع الصحي في اليمن يشهد شحا شديدا في الأدوية والمستلزمات الطبية مع زيادة المصابين والمرضى، لافتاً إلى أن هناك لجانا صحية متخصصة تدرس بعناية أولويات واحتياجات القطاع الحيوي والمهم ورفعها في شكل تقارير عاجلة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية لتوفيرها.
من جانبه أشاد هادي سعيد الخرماء الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية «رضوم» بالدعم المتواصل لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية لأهالي محافظة شبوة في المجالات الخدمية والإغاثية كافة، مثمنا المشاريع الإنسانية التي تنفذها الهيئة تعزيزا لصمود أهالي المحافظة في مواجهة الظروف القاسية التي تمر بها.
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وفي سياق آخر، أشاد وزير المياه والبيئة اليمني عزي هبة الله شريم بالجهود الإنسانية والدعم المقدم من قبل دولة الإمارات من أجل تعزيز قطاع المياه في عدد من المحافظات المحررة. وأشار إلى أن هناك جهودا ملموسة لدولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر من خلال تقديمها لمساعدات إنسانية عاجلة لتحسين خدمات المياه، مقدما الشكر والتقدير للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على ما يقدمونه من دعم ومساندة لأشقائهم في اليمن بمختلف المجالات بغية النهوض وإعادة الاستقرار.
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من جانبهم أكد أعضاء مجلس التنسيق للمساعدات الخليجية استعدادهم للعمل معا في تقديم كافة أوجه المساعدات لا سيما للمناطق الأكثر تضررا واحتياجا منها محافظات تعز والحديدة وشبوة والجوف وأبين ولحج وسقطرى.