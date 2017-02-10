عمليات عسكرية واسعة للتصدي لـ «القاعدة» في أبين

بسام عبد السلام، وكالات (عدن)

تستعد قوات الشرعية اليمنية في محافظة أبين جنوب البلاد، لشن عمليات عسكرية واسعة خلال الأيام المقبلة للتصدي لتنظيم «القاعدة» الذي عاد للتمركز في بعض المناطق وأنشأ معسكرات لتدريب عناصره، واتهم الجيش اليمني المخلوع صالح بالوقوف وراء العمليات الإرهابية والهجمات التي يقوم بها التنظيم الإرهابي في أبين، في حين أكد البيت الأبيض أن هناك التزاماً مشتركاً مع اليمن لمكافحة الإرهاب.

وأفاد مصدر عسكري لـ «الاتحاد» أن استعدادات تجري في معسكر «اللواء 15 ميكا» في أبين من أجل الدفع بعدد من الكتائب التي تم تدريبها وتأهيلها خلال الفترة الماضية ونشرها في مدن لودر والوضيع ومودية بغية تأمينها من التنظيم الإرهابي، فيما سيتم توجيه قوات أخرى باتجاه «عقبة ثرة» في مديرية لودر لتعزيز جبهات القتال والتصدي للميليشيات الانقلابية التي تحاول التقدم باتجاه المديرية والسيطرة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن التنظيم «يسيطر على مناطق في أبين من بينها مودية والوضيع والمحفد وحاول الأسبوع الماضي التقدم صوب مدينة لودر إلا أن اشتباكات عنيفة اندلعت مع رجال القبائل أفشلت المحاولة وأسفرت عن مقتل 20 عنصرا من القاعدة». وأضافت المصادر إلى أن «القاعدة» أنشأ خلال الأيام الماضية 3 معسكرات تدريبية في مناطق نائية، خصوصاً منطقة «خبر» شرق أحور التي تعد من المعاقل الرئيسية للتنظيم، لقربها من مسقط رأس زعيم التنظيم السابق في أبين جلال بلعيدي الذي قتل مطلع العام 2016 بغارة جوية مع مرافقين له في ذات المنطقة، في حين تم إنشاء معسكر في مدينة «المحفد» المحاذية لمحافظة شبوة.

بدوره، أكد مسؤول عسكري يمني رفيع أن القوى &rlmالانقلابية في البلاد تقف وراء التحركات المسلحة &rlmالتي يقوم بها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في &rlmمناطق بمحافظة أبين جنوب اليمن.&rlm