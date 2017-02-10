الأرصاد: الدولة تتأثر بمنخفض جوي وتوقع سقوط أمطار

هالة الخياط (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تشهد الدولة يوم الأحد المقبل وحتى الأربعاء تقلبات جوية، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي ومنخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب قادمة من الغرب على فترات.

وأكد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وكذلك مع سقوط الأمطار، كما ينصح بالابتعاد عن تجمعات المياه بالقرب من المرتفعات الشرقية، وينصح بعدم ارتياد البحر من يوم الأحد بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس اليوم وغداً غائما جزئيا بوجه عام، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة خاصة على الجزر والبحر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 27 درجة مئوية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، أن يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام، وغائما ومغبرا أحيانا على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع توالي ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الغربية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

والطقس غداً غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على شمال الخليج العربي ليلا وصباح الأحد، مع توالي ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الغربية، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، قد يضطرب في عمق الإمارات الشمالية ليلا وصباح الأحد، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ونتيجة لتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا وكذلك تعمقه في الطبقة السطحية من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء، يصبح الطقس غير مستقر نسبيا، حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تكون مصحوبة بسقوط الأمطار، تتركز على السواحل والجزر وشمال وشرق الدولة، وتشمل المرتفعات الشرقية وبعض المناطق من الإمارات الشمالية.

ونتيجة للحركة غير المنتظمة للمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، قد تسقط الأمطار على فترات متباعدة أحيانا، والرياح من يوم الأحد أغلبها تكون شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على أغلب المناطق.