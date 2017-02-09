«اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية» ينطلق الثلاثاء المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم جامعة الملك خالد، ممثلةً في قسم اللغة العربية بكلية العلوم الإنسانية، مؤتمر «اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية»، في مدينة أبها، من 14 - 16 فبراير 2017م، ويشتمل برنامج المؤتمر على محاضرات، وورش عمل، وبحوث علمية، موزعة على فترة انعقاده لمدة 3 أيام.

ويشارك اتحاد كتاب الإنترنت العرب في المؤتمر، من خلال عدد كبير من أعضائه الذين قدموا أوراق عمل بحثية مهمة تستشرف آفاق المستقبل، وفق ما قال بيان صدر أمس، الخميس، عن الاتحاد.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور يحيى بن عبد الله حسن الشريف أن المؤتمر يهدف إلى استجلاء واقع اللغة العربية على شبكة المعلومات العالمية، ووضع الحلول العلمية النظرية والتقنية لمعالجة مواطن الضعف اللغوي على هذه الشبكة، ومعرفة الإمكانات التي تتيحها الشبكة لخدمة اللغة العربية وآفاقها المستقبلية، ورصد تحولات النص والفوارق الأدبية التي تحيط به في حوامله المختلفة (تويتر – فيسبوك – واتس أب...) وغيرها.

من جهته، أوضح رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حسن المحسني، أن فكرة المؤتمر جاءت استجابة لنداء نشط لحركة اللغة العربية على وسائط التقنية المعاصرة، لافتاً إلى أن المؤتمر حظي باهتمام عالمي تمثّل في هذه الأبحاث التي تقدمت من غرب العالم العربي وشرقه ومن أميركا.

من جانبه، شكر محمد سناجلة رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب جامعة الملك خالد، على جهودها في تنظيم المؤتمر ووعيها الكبير لأهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها لغتنا العربية وثقافتنا في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.