«آرت دبي» يحتفي بالفنان الراحل حسن شريف

رانيا حسن (دبي)

أكدت ميرنا عياد مديرة معرض (آرت دبي) الذي يقام من 15-18 مارس المقبل أن الدورة الحادية عشرة من معرض آرت دبي سوف تشهد مشاركة نحو 93 معرضاً من 44 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويضم 15 معرض من الفن الحديث و78 معرض من الفن المعاصر، فضلا عن الأعمال الفردية. كما سيشارك نحو 277 فناناً يمثلون 60 جنسية مختلفة.

وقالت في تصريح لـ «الاتحاد»: تحتفي هذه الدورة برائد من رواد الفن المفاهيمي وهو الفنان الإماراتي حسن شريف، وذلك من خلال عرض أدائي حركي مباشر ستقدمه لانا فهمي مع القيمة ياسمين راجات، بالإضافة إلى معرض خاص يقيمه بنك (جولياس بيير) يحمل أعمال تلامذة حسن شريف تقديراً منهم له»، وأضافت: «يحتفي المعرض أيضاً بأعمال الفنان الإيراني الراحل (عباس كريسنامي) وهو مصور شهير سيتم عرض أفلامه».

وعلاوة على كونه يسلط الضوء على أعمال الفنانين في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، يستمر (آرت دبي) في دوره التثقيفي من خلال أكبر برنامج حواري من نوعه على مستوى العالم، على حد تعبير عياد، يتناول حياة الفنانين، ويعرض أعمالهم ويقدم معلومات عن تجاربهم ودراستهم وتأثرهم كفنانين بالأحداث المهمة داخل بلادهم. ومن بين هؤلاء الفنانين: إنجي أفلاطون، تحية حليم، محمود سعيد، مصطفى الحلاج، سليمان منصور، وممدوح عمار.

وحول الجديد في هذه الدورة أوضحت ميرنا عياد أن (جريدة فن) اللندنية، والتي تعتبر أكبر جريدة لتغطية المعارض الفنية في أوروبا وأميركا، ستغطي (آرت دبي) من خلال إصدار نسخة يومية ستوزع خلال المعرض، وهي المرة الأولى التي توجد فيها الجريدة في منطقة الشرق الأوسط ودبي.

ويجري خلال المعرض الكشف عن التصميم الخاص بجائزة (أبراج كابيتال للفنون) وهو للفنانة البنغلاديشية رنا بغم، والكشف عن تصميم المرشحات الثلاث في القائمة القصيرة وهن: (سارة عبدالله ، دعاء علي، وراحة ريسنيا).

واختتمت عياد حديثها بأن «المعرض يعد علامة فارقة في الساحة الثقافية في المنطقة، فضلا عن وجوده المهم على الساحة الدولية».