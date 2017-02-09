«آرت دبي» يحتفي بالفنان الراحل حسن شريف

رانيا حسن (دبي)
أكدت ميرنا عياد مديرة معرض (آرت دبي) الذي يقام من 15-18 مارس المقبل أن الدورة الحادية عشرة من معرض آرت دبي سوف تشهد مشاركة نحو 93 معرضاً من 44 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويضم 15 معرض من الفن الحديث و78 معرض من الفن المعاصر، فضلا عن الأعمال الفردية. كما سيشارك نحو 277 فناناً يمثلون 60 جنسية مختلفة.
وقالت في تصريح لـ «الاتحاد»: تحتفي هذه الدورة برائد من رواد الفن المفاهيمي وهو الفنان الإماراتي حسن شريف، وذلك من خلال عرض أدائي حركي مباشر ستقدمه لانا فهمي مع القيمة ياسمين راجات، بالإضافة إلى معرض خاص يقيمه بنك (جولياس بيير) يحمل أعمال تلامذة حسن شريف تقديراً منهم له»، وأضافت: «يحتفي المعرض أيضاً بأعمال الفنان الإيراني الراحل (عباس كريسنامي) وهو مصور شهير سيتم عرض أفلامه».
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وحول الجديد في هذه الدورة أوضحت ميرنا عياد أن (جريدة فن) اللندنية، والتي تعتبر أكبر جريدة لتغطية المعارض الفنية في أوروبا وأميركا، ستغطي (آرت دبي) من خلال إصدار نسخة يومية ستوزع خلال المعرض، وهي المرة الأولى التي توجد فيها الجريدة في منطقة الشرق الأوسط ودبي.
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واختتمت عياد حديثها بأن «المعرض يعد علامة فارقة في الساحة الثقافية في المنطقة، فضلا عن وجوده المهم على الساحة الدولية».