«سينما سبيس».. مبادرة مجتمعية لأفلام لا تنسى

إيمان محمد (أبوظبي)

تتاح للجمهور في أبوظبي، يومي السبت والاثنين من كل أسبوع، فرصة الاستمتاع بمشاهدة مزيج من الأفلام الكلاسيكية مجاناً، منها ما هو معاد ترميمه، إلى جانب أفلام معاصرة، وذلك ضمن مبادرة «سينما سبيس» المجتمعية التي تستضيفها منارة السعديات.

المبادرة التي يديرها بشكل متطوع أحد عشاق السينما في أبوظبي، ويفضل عدم ذكر اسمه، انطلقت عام 2014 بمجهود شخصي، وتمكنت من عرض مجموعة كبيرة من الأفلام الكلاسيكية العالمية مثل والأفلام المستقلة. وتعرض المبادرة غداً (السبت 11 فبراير) النسخة المرممة من فيلم المغامرات (لص بغداد) للمخرج لودفيغ بيرغر من انتاج 1940، وهو حاصل على 3 جوائز أوسكار، ومأخوذ من قصص ألف ليلة وليلة العربية. ويليه عرض الفيلم الكوري «The Front Line» للمخرج جانج هون، وتدور أحداثة وقت الحرب بين الكوريتين، حيث يجتمع الأخوة على خطوط المواجهة. وفي يوم الاثنين (13 فبراير)، يعرض الفيلم البرازيلي «City Of God» للمخرج فيرناندو ميريلس وكاتيا لوند. فيما سيكون عشاق السينما الكلاسيكية بالأبيض والأسود على موعد مع فيلم «Gold Rush» لشارلي شابلن يوم السبت (18 فبراير)، في سينما فوكس في نايشن جاليريا على الكورنيش. ويقول مؤسس المبادرة إن حضور الجمهور مشجع إذ لا يقل العدد عن 30 شخصا في العروض قليلة العدد، ويصل إلى 180 شخصا في العروض الممتلئة، وقد حقق تعاونا جيدا مع عدة جهات في أبوظبي لعرض الأفلام مثل الرابطة الفرنسية والمركز الكوري الثقافي والسفارة البرازيلية، ويأمل أن تساهم مبادرته في تقديم متعة بصرية عبر أفلام ذات جودة عالية وغير تجارية ضمن محيط عائلي آمن، وتروي قصصا تفتح الآفاق والأذهان، ومنصة لاستعادة الكلاسيكيات التي لا تنسى.