سفير الدولة يشيد بجناح الإمارات في «القاهرة للكتاب»

القاهرة (الاتحاد)

قام المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بزيارة الأجنحة الإماراتية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأول، الأربعاء 8 فبراير، حيث تفقد أجنحة المعرض المتميزة التي تشارك بها الإمارات هذا العام في الدورة الـ48، وأبرزها جناح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الذي يعرض عدداً كبيراً من كتب الأرشيف الوطني والتراثي، وكذلك جناح اتحاد كتاب الإمارات، وجناح هيئة الشارقة للكتاب.

وأشاد الجنيبي، بأجنحة المعرض الإماراتية، والتي تستعرض موضوعات ومشاريع نشر طموحة ومبادرات وبرامج وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في كافة المجالات الفكرية والإبداعية.

كما تفقد السفير بعض أجنحة الدول العربية خاصة الخليجية، وجناح وزارة الدفاع المصرية، حيث استقبله المسؤولون بترحيب كبير، مشيدين في الوقت ذاته بالقيادة الرشيدة للإمارات، والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.