سلطان القاسمي يشهد انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

الشارقة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس الخميس، في قصر الثقافة بالشارقة انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، ويستمر حتى 15 من فبراير الجاري.

&lrmوانطلقت أولى فعاليات الحفل بكلمة ألقاها عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام قال فيها: «نستقبل اليوم الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، للاحتفاء بأهل المسرح في دول مجلس التعاون الشقيقة، ليكون منصة جديدة لإبراز وتشجيع واحتضان التجارب المسرحية».

وأضاف: «لقد كان من دواعي السرور أن العروض التي أنتجها وقدمها هذا المهرجان في دورته الأولى، نالت النصيب الأوفر من الانتشار خلال السنة الماضية على مستوى الوطن العربي، كما توجت بالعديد من الجوائز الرفيعة ومثّلت بلدانها في العديد من المناسبات المسرحية العربية والدولية».

وتابع العويس: «ترجمةً وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الدورة الماضية، تم إطلاق مسابقة لكُتّاب المسرح المدرسي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أوفدت الشارقة وفودها إلى العواصم الخليجية، للتعريف بالجائزة وبشروط المشاركة بها وسط إدارات المناشط والمسارح المدرسية في الكويت والسعودية وقطر والبحرين وعُمان، كما نظمت العديد من اللقاءات الإعلامية بمشاركة طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات في تلك الدول الشقيقة.