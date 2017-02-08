إعدام الديوك الرومي في بافاريا

ميونيخ (د ب أ)

أعدمت السلطات نحو 10 آلاف ديك رومي في إحدى المزارع ببلدة جايزلهورينج بولاية بافاريا جنوب ألمانيا بسبب تفشي طاعون الطيور بالمزرعة.

وقال مجلس بلدية مدينة شتراوبينج، أمس، إن هذه الخطوة جاءت بعد أن تبين للمعنيين تفشي فيروس H5N8 المسؤول عن هذا الطاعون وإن اللوائح المتعلقة بمكافحة طاعون الطيور تقتضي اتخاذ هذه الإجراءات لمنع انتقال المرض وتفشيّه في مناطق أخرى.

وتم إغلاق الطريق رقم 2111 الواصل بين بلدة جايزلهورينج ومدينة ريجنسبورج على مدى يوم كامل للسبب نفسه.

كما أقامت السلطات منطقة عازلة بمحيط ثلاثة كيلومترات حول المزرعة.

وهناك نحو 50 مزرعة أخرى في هذا المحيط بها نحو 100 ألف طائر حيث تفرض السلطات حظراً على نقل الطيور في هذه المنطقة وكذلك على منتجات الطيور وأعلافها.