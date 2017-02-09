ألبومات درايك الأكثر مبيعاً خلال 2016

لندن(أ ف ب)

تصدرت ألبومات مغني الراب الكندي درايك المبيعات سنة 2016، متقدماً على النجم البريطاني الراحل ديفيد بووي، حسب الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية «آي اف بي آي».

وتصدرت المغنية البريطانية أديل هذا التصنيف العالمي في العام السابق، وقد لقي درايك نجاحا كبيرا سنة 2016 بفضل ألبومه الرابع «فيوز» الذي صدر في أبريل الماضي بشكل حصري بداية على خدمة «آبل ميوزيك» و«آي تيونز».

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أن «فيوز» أول ألبوم يتم الاستماع إليه مليار مرة على خدمة «آبل ميوزيك»، في حين أن «وان دانس»، الأغنية الثانية في هذا الألبوم، أول أغنية يتم الاستماع إليها أكثر من مليار مرة على «سبوتيفاي».

وكانت المرتبة الثانية من نصيب النجم البريطاني ديفيد بووي الذي صدر ألبومه الأخير «بلاكستار» قبل يومين على وفاته في يناير 2016، وقد احتل ألبومه هذا صدارة التصنيفات الموسيقية في 24 بلدا، بحسب اتحاد «آي اف بي آي».