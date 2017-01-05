«اللجنة المؤقتة» للأهلي توزع المهام على أعضائها

وليد فاروق (دبي)

عقدت اللجنة المؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي الأهلي وشركة كرة القدم ثاني اجتماعاتها ظهر أمس، بقاعة الاجتماعات في شركة كرة القدم بالنادي، برئاسة خليفة سليمان، وبحضور أعضاء اللجنة خالد الفلاسي، والمستشار أحمد الكمالي، والعميد علي عتيق بن لاحج، والمستشار عيسى بن سبت، وعبد الكريم الحاج.

ويعد هذا هو الاجتماع الثاني للجنة في غضون 72 ساعة بعد الاجتماع الأول الذي عقد مساء الأحد الماضي، عقب أقل من 24 ساعة من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل هذه اللجنة. وحضر الاجتماع جميع الأعضاء، الذين تغيب بعضهم عن الاجتماع السابق لظروف سفرهم خارج الدولة.

وحرص خليفة سليمان، رئيس اللجنة، على مناقشة سير الأعمال في النادي، والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، من أجل تنفيذ التكليفات والمهام التي تضمنها قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتم خلال الاجتماع توزيع المهام المختلفة على أعضاء اللجنة، من أجل تسيير أعمال النادي خلال الفترة المقبلة، على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها بصورة دائمة، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثالث ظهر اليوم الخميس.

على جانب آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية، بعد الراحة التي حصلها عقب مباراة العين المؤجلة التي أقيمت يوم السبت الماضي، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض مباراة نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، أمام الجزيرة، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، على التركيز على النواحي البدنية، من أجل استعادة كامل اللياقة، بعد فترة راحة استمرت ثلاثة أيام، وتدعيماً لهذا الاتجاه أدى الفريق تدريبات خاصة في ملاعب مجمع ند الشبا الرياضية، وشارك في التدريبات جميع اللاعبين المؤهلين للمشاركة في المباراة المقبلة.

يذكر أن الأهلي سيفتقد في مباراته المقبلة مجموعة من اللاعبين بسبب الإيقافات، في مقدمتهم حارس المرمى ماجد ناصر، وسالمين خميس وخميس إسماعيل، فيما سيعود البرازيلي إيفرتون ريبيرو إلى صفوف الفريق، بعد أن غاب عن مباراة اتحاد كلباء في الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي، مع احتمال كبير أيضاً لمشاركة ماجد حسن، بعد شفائه من إصابته.