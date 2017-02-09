«الإعلام الرياضي» والشارع الرياضي

دبي (الاتحاد)

بحضور معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، وسلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، عقدت ندوة الثقافية والعلوم، أمسية، بعنوان «الإعلام الرياضي»، تبارى فيها الزميلان محمد الجوكر المستشار الإعلامي لجريدة البيان، وكفاح الكعبي، وأدارتها شيخة المطيري رئيس اللجنة الثقافية في الندوة، وحضرها أعضاء مجلس الإدارة، وعبد الله إبراهيم مدير اللجنة الإعلامية، ومحمد مطر غراب المحلل الرياضي، ونخبة من المهتمين والمتخصصين.

افتتحت شيخة المطيري الأمسية بأهمية موضع الإعلام الرياضي، وتساءلت هل استطاع الإعلام أن يرسم المشهد الرياضي في الشارع الرياضي بالشكل الحقيقي الذي نطمح إليه، أم أن المشاعر الحماسية تطغى في كثير من الأحيان على الحدث نفسه؟

أجاب محمد الجوكر بأن الإعلام الرياضي، ويهتم بنشر الأخبار والمعلومات والحقائق الرياضية، وشرح القواعد والقوانين الخاصة بالألعاب والأنشطة، بقصد توسيع المعرفة والثقافة الرياضية، إلا أن الإعلام الرياضي في الآونة الأخيرة يمر بمرحلة من الانعكاسات، التي قد تكون سلبية، وتلقي بظلالها على الرأي العام.

وأكد كفاح الكعبي، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن قدرة الرياضة على توحيد الشعوب، فجمهور الرياضة صاحب نفوذ قوي، يستطيع من خلاله تغيير اللاعبين والمدربين وحتى الهيئة الإدارية، فسلطة الجمهور الرياضي أقوى من سلطة إدارات الأندية، إلا أن المشكلة الحقيقية.. «الإعلام الرياضي» يتصدر المشهد دائماً في الإنجازات والفوز، ولكن في الخسائر يكثر التصيد والهجوم!