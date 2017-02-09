«أم أر أم» يتصدر فئة «الشيوخ» وحمدان أول «العامة»

دبي (الاتحاد)

اختتمت صباح أمس تصفيات «الطيارة اللاسلكية» في بطولة «فخر الأجيال» للصيد بالصقور التلواح، التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتقام فعالياتها في منطقة الروية في دبي، والتي أقيمت على مدار يومين بمشاركة 130 طيراً.

وتصدر فريق «أم أر أم» في اليوم الأول لفئة الشيوخ الترتيب عبر الطير «أس 19» بقيادة الصقار محمد سلطان مرخان والطيار بطي الكتبي، محققاً زمنا 1:16:122 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني «ذهب» لـ«أف 3» بقيادة خليفة أحمد مجرن الكندي بزمن 1:16:255 دقيقة، وثالثاً «زلزال» لـ«أم آر أم» بقيادة محمد سلطان مرخان وبطي الكتبي بزمن 1:16:376 دقيقة.

وحصد صدارة الترتيب في اليوم الثاني، الطير «86» لمالكه حمدان سعيد جابر ومشاركة الطيار مصطفى الماس، محققاً زمناً وقدره 1:15:669 دقيقة، وجاء ثانياً «المدمر» لسيف جمال الحريز ومصطفى الماس بزمن 1:15:85 دقيقة، وثالثاً «300» لمبارك سالم المرر وأحمد صغير بزمن 1:15:896 دقيقة.

وتترقب البطولة اليوم منافسة قوية مع إقامة نهائيات الشيوخ والعامة للتلواح التي تأهل لها أفضل 10 صقور من 20 فئة، بمجموع 200 طير، تتنافس لغايتين، الأولى حصد المراكز الأولى والجوائز المالية المخصصة للمتفوقين، والثانية الوجود بين المراكز الثلاثة الأولى للتأهل لفئة النخبة التي ستكون مسك ختام البطولة الاثنين المقبل.

وأعلنت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات التراثية في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إكمال الترتيبات كافة، وإعداد تحضيرات متكاملة، من أجل دعم جهود الصقارين والطيور في اليوم الختامي الحاشد، ممن حققوا أفضل النتائج خلال التصفيات، وتمنت لهم جميعاً التوفيق في تحقيق النتائج التي يطمحون إليها.