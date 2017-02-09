«فورمولا 4 الإمارات» في «ياس» اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم الجولة قبل الأخيرة من بطولة الفورمولا 4 في الإمارات، وتستمر على مدى يومين على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وانضم المتسابق السويسري فابيو شيرر (17عاماً) إلى فريق رازجيرا موتورسبورت إلى هذه الجولة، وتعد مشاركته هي الأولى في الشرق الأوسط، إلا أنه قد تنافس العام الماضي في بطولة ADAC Formel 4 في ألمانيا مع جوناثان أبردين، من فريق موتوبارك الحاصل على أكبر عدد من النقاط في بطولة الفورمولا 4 في الإمارات إلى الآن.

وكان فوز شيرر، بطل الكارتنج السابق، في عام 2016 بمثابة مفاجأة، حيث فاز مرة واحدة في لوستزرنج، في حين أنهى الموسم بالمرتبة 17 في الترتيب العام والمرتبة الثامنة في ترتيب الناشئين، ويشارك شيرر في موسم آخر من بطولة الفورمولا 4 الألمانية مع الفريق الأميركي للسباقات، ويحصل قبل ذلك على أميال سباق إضافية خلال السباقات الثمانية المتبقية من موسم 2016/‏2017 من بطولة الفورمولا 4 في الإمارات.

وقال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات ورئيس اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية: «يسرنا مجيء المزيد من المتسابقين إلى الشرق الأوسط للمشاركة في السباقات وتعزيز خبرتهم في رياضة السيارات، لدينا بطولات عالمية يتم تنظيمها وفقاً لأعلى المعايير الدولية، حيث نحظى بأفضل المرافق والحلبات في الإمارات، أود الترحيب بالمتسابق الجديد من سويسرا، وأتمنى للجميع سباقات ممتعة وآمنة في حلبة مرسى ياس».

وقال مدير فريق رازجيرا موتورسبورت ريتشارد كريجن: «إنه سعيد بانضمام شيرر للفريق، ويسعدنا أن نرى المزيد من المتسابقين يشاركون في البطولة ويعتبرونها خطوة جيدة للبدء قبل المشاركة في موسم كامل بأوروبا، من جهتنا علينا بذل كل ما بوسعنا لدعم هؤلاء المتسابقين الشباب أمثال فابيو وصقل مهاراتهم لتمكينهم من تطوير أدائهم بشكل جيد».

ومع انطلاق الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من بطولة الفورمولا 4 في الإمارات، يتصدر المتسابق جوناثان أبردين من فريق موتوبارك البطولة، يليه زميله في الفريق لوجان سارجيانت الذي يتصدر ترتيب الناشئين مع المتسابق شون بابينجون الذي يحتل المرتبة الثالثة من فريق إنيرجي دبي لسباقات الفورمولا 4.